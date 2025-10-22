Suscribete a
Adif Alta Velocidad eleva sus pérdidas a 138 millones de euros hasta junio por mayores costes

Los ingresos por cánones a Renfe, Iryo y Ouigo por el uso de las vías y estaciones, aumentaron un 5%, hasta los 420 millones de euros

Estación de Alicante
Estación de Alicante juan carlos soler

Adif Alta Velocidad, la empresa pública que gestiona la red ferroviaria española de alta velocidad, registró unas pérdidas de 138 millones de euros en los seis primeros meses de 2025, lo que supone un incremento del 48% respecto a los 'números rojos' de 93,5 millones de euros ... del mismo periodo del año anterior.

