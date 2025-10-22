Adif Alta Velocidad eleva sus pérdidas a 138 millones de euros hasta junio por mayores costes

Adif Alta Velocidad, la empresa pública que gestiona la red ferroviaria española de alta velocidad, registró unas pérdidas de 138 millones de euros en los seis primeros meses de 2025, lo que supone un incremento del 48% respecto a los 'números rojos' de 93,5 millones de euros ... del mismo periodo del año anterior.

Detrás de este aumento de las pérdidas se encuentran los mayores costes asumidos por la empresa, en concreto los procedentes de los servicios externos, una partida que aumentó un 21%, hasta los 557 millones de euros, según figura en su última cuenta de resultados.

En esta partida se encuentran, por ejemplo, los costes de la energía que mueve los trenes, que subieron un 19%, tras haberse aumentado el tráfico de trenes de alta velocidad en un 6% en ese mismo periodo, aunque se trata de un coste que transfiere a los operadores.

Los ingresos, que proceden principalmente de los cánones que cobra a Renfe, Iryo y Ouigo por el uso de las vías y estaciones, aumentaron un 5%, hasta los 420 millones de euros.

En relación con esos cánones, el informe financiero recoge que las disputas abiertas por Iryo y Ouigo respecto a esas tasas ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no tendrán un impacto significado en la compañía.

Al margen de los cánones, Adif AV ingresó 397 millones de euros, un 35% más, de otras actividades operativas, como el alquiler de instalaciones o de su red de fibra óptica, o el pago de unos 11,7 millones de euros de los seguros por los daños causados por la dana de Valencia del año pasado.

En el plano financiero, el balance de deuda ascendía a cierre de junio a 19,6 millones de euros, de los que 7,6 millones son en bonos y 11,5 millones de préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI). El 70% está a tipo fijo y el resto a variable, y este año afronta el vencimiento de 240 millones, así como otros 1.121 millones en 2026.