Adecco avisa de la brecha entre el paro y la formación que hay en España

El CEO mundial de Adecco, Denis Machuel, ha puesto de relieve la «paradoja» que se da en el mercado laboral español, con una tasa de paro que todavía es de las más elevadas de la Unión Europea y, al mismo tiempo, ... una «brecha muy importante en cuanto al tipo de capacidades que tienen los trabajadores». Dos realidades que «no se corresponden muchas veces», ha advertido el ejecutivo en su reciente visita a Madrid, donde ha participado en la VIII edición del China-Europe Talent Forum.

Machuel ha aconsejado llevar a cabo iniciativas para «eliminar esta brecha» no solo con más formación, sino sobre todo, con que esa capacitación sea más acorde a lo que exige el mercado. Porque, a su juicio, «así es cómo vamos realmente a evitar este tipo de problemas tanto en el tiempo y en la economía». Una de las grandes contradicciones del mercado laboral es que mientras que la tasa de desempleo se encuentra en el 10,2% de la población activa, hay entre 150.000 y 200.000 puestos de trabajo sin cubrir, según varias estimaciones de la patronal.

El ejecutivo de Adecco, que ha estado acompañado por el presidente del consejo de administración del grupo, Jean-Cristophe Deslarzes, considera que esa formación es aún más relevante en cuanto a la irrupción de la inteligencia artificial (IA) en todos muchos procesos de trabajo. Anticipa que la IA va a acabar con una parte de los puestos de trabajo, aunque al mismo tiempo ayudará a crear otros muchos. Y al resultado neto de esa ecuación es para lo que tiene que estar preparada la economía, en general, y la española en particular. «La IA puede ayudar a que el trabajo nos resulte más agradable», sostiene Denis Machuel. Aunque su impacto en una de las cuestiones que más debate han generado en los últimos meses, la de la reducción de jornada, es más limitado: «En este caso dependerá más de la propia productividad del trabajador», y no por la mera aplicación de la IA en los procesos.

«No nos va a reemplazar la IA, sino las personas que sepan trabajar con la IA», considera el CEO mundial de Adecco. Un estudio de la corporación estima que en el caso de España un 67% de las empresas ya tienen formación y se anticipan a la llegada de la inteligencia artificial frente a la media del 59% admitida por las firmas encuestadas en otros 13 grandes países.