Adecco avisa de la brecha entre el paro y la formación que hay en España

El CEO mundial de la firma, Denis Machuel, considera que «no nos va a reemplazar la inteligencia artificial, sino las personas que sepan trabajar con ella»

José María Camarero

El CEO mundial de Adecco, Denis Machuel, ha puesto de relieve la «paradoja» que se da en el mercado laboral español, con una tasa de paro que todavía es de las más elevadas de la Unión Europea y, al mismo tiempo, ... una «brecha muy importante en cuanto al tipo de capacidades que tienen los trabajadores». Dos realidades que «no se corresponden muchas veces», ha advertido el ejecutivo en su reciente visita a Madrid, donde ha participado en la VIII edición del China-Europe Talent Forum.

