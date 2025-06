El acelerón integral de la movilidad compartida en dos ruedas

Todo empezó con una hamburguesa y una moto parada. «Pablo me enseñó un proyecto de la uni sobre alquiler de productos de tecnología. Le dije que no lo veía claro… pero que yo me acababa de comprar una Kawasaki Ninja que apenas usaba, y que había intentado alquilar una moto similar antes y no había forma. Ahí nos miramos y saltó la chispa», recuerda David Berbel, CEO y cofundador de Momoven. Así nació la plataforma que en cinco años ha superado los 10.000 alquileres, cuenta con más de 100.000 usuarios registrados y crece a un ritmo del 200 % anual.

En 2019, Momoven era «poco más que una 'landing' cutre con una moto mía y dos más de amigos», explica Pablo Carceller, cofundador. Hoy suman más de 8.000 motos, acuerdos con marcas como Ducati, Yamaha o BMW y una ronda de inversión abierta de un millón de euros. La entrada del piloto Álex Márquez como socio estratégico ha reforzado su posicionamiento: «La entrada de Álex Márquez ha sido un punto de inflexión brutal. No solo es inversor, sino también embajador oficial de Momoven durante toda la temporada de MotoGP», señala Berbel.

La propuesta combina alquiler entre particulares, flota propia y renting flexible. «El P2P da capilaridad y comunidad. La flota propia asegura calidad y disponibilidad. El renting nos da recurrencia. La clave está en el equilibrio», resume Carceller. Algunos propietarios llegan a ingresar hasta 10.000 euros al año alquilando su moto a través de la plataforma.

El proceso de alquiler se realiza de inicio a fin de forma online. «Es todo 100% digital y muy sencillo. Entras en momoven.es, eliges ciudad, fechas y el tipo de moto que quieres. Puedes filtrar por cilindrada, marca o estilo. Una vez eliges, haces la reserva online, con seguro a todo riesgo incluido y contrato digital automático. Si es una moto de particular, el propietario te la entrega directamente. Y si es una de nuestras flotas en Madrid, Valencia o Barcelona, vas a uno de nuestros centros autónomos: accedes desde tu móvil, sin app, abres el 'locker' y recoges la llave. Todo sin colas ni interacción humana. Pura eficiencia», asegura Carceller. El componente tecnológico es clave. «Usamos inteligencia artificial para verificar a los usuarios en tiempo real con su DNI, selfie y coincidencia biométrica. Todo en segundos. También tenemos 'smart lockers' conectados a nuestra plataforma que permiten recogida y devolución sin personal».

El crecimiento, en gran parte, ha sido orgánico y es que «nos 'hackearon' la cuenta de Google Ads. Estuvimos nueve meses sin poder hacer publicidad. Pero eso nos obligó a hacernos fuertes en SEO, en producto, en marca… y nos hizo mejores», cuenta Carceller. Más del 35% de los usuarios repite, han alquilado más de diez veces. El perfil típico es «un hombre entre 30 y 45 años, apasionado de las motos, que ya tiene carné A y busca experiencias. Algunos quieren alquilar una moto distinta para una escapada, otros quieren probar antes de comprar, y muchos simplemente quieren disfrutar sin complicaciones». Con el tiempo, el perfil se ha ampliado y «cada vez hay más mujeres, más usuarios jóvenes y también turistas internacionales».

La visión es ambiciosa: «Europa es el siguiente paso. El mundo, el objetivo final», declara el CEO.