Los accionistas de Tesla aprueban pagar a Elon Musk un bonus de casi un billón de dólares para evitar su salida

El magnate ha logrado un paquete salarial de 878.000 millones de dólares para la próxima década, el mayor de la historia

Las claves del polémico bonus del billón de dólares a Musk: de la negativa del fondo soberano noruego a una posible salida del magnate

Elon Musk
Elon Musk AFP

Reuters

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, ha obtenido una rotunda victoria este jueves con la aprobación de los accionistas de un paquete salarial de hasta 878.000 millones de dólares para la próxima década, respaldando su visión de convertir al fabricante de vehículos eléctricos ... en un gigante de la inteligencia artificial y la robótica.

