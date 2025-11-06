Los accionistas de Tesla aprueban pagar a Elon Musk un bonus de casi un billón de dólares para evitar su salida

El director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, ha obtenido una rotunda victoria este jueves con la aprobación de los accionistas de un paquete salarial de hasta 878.000 millones de dólares para la próxima década, respaldando su visión de convertir al fabricante de vehículos eléctricos ... en un gigante de la inteligencia artificial y la robótica.

Las acciones de Tesla subieron más de un 3% en las operaciones fuera de horario. La propuesta se aprobó con más del 75 % de los votos a favor. Los accionistas también reeligieron a tres directores del consejo de administración de Tesla y votaron a favor de un plan de remuneración sustitutivo por los servicios de Musk, ya que un recurso judicial ha bloqueado el paquete anterior.

Según los analistas, la votación es positiva para las acciones de Tesla, cuya valoración depende de la visión de Musk de fabricar vehículos autónomos, expandir los robotaxis por todo Estados Unidos y vender robots humanoides, a pesar de que su retórica política de extrema derecha ha perjudicado a la marca Tesla este año.

Se esperaba una victoria de Musk, ya que al multimillonario se le permitió ejercer todos los derechos de voto de su participación de aproximadamente el 15% después de que el fabricante de automóviles se trasladara a Texas desde Delaware, donde un recurso legal había bloqueado un aumento salarial anterior.

La aprobación se produce incluso después de la oposición de algunos inversores importantes, entre ellos el fondo soberano de Noruega.

La junta directiva de Tesla había dicho que Musk podría dimitir si no se aprobaba el paquete salarial.

La votación también disipará la preocupación de los inversores de que la atención de Musk se haya diluido con su trabajo en la política, así como en la gestión de sus otras empresas, entre ellas el fabricante de cohetes SpaceX y la startup de inteligencia artificial xAI.

La junta directiva y muchos inversores que han dado su respaldo han afirmado que el paquete de casi un billón de dólares beneficia a los accionistas a largo plazo, ya que Musk debe garantizar que Tesla alcance una serie de hitos para cobrar.

Los objetivos de Musk para la próxima década incluyen la entrega de 20 millones de vehículos por parte de la empresa, la puesta en funcionamiento de 1 millón de robotaxis, la venta de 1 millón de robots y la obtención de hasta 400 000 millones de dólares en beneficios básicos. Pero para que él cobre, el valor de las acciones de Tesla tiene que aumentar en paralelo, primero hasta los 2 billones de dólares desde los 1,5 billones actuales, y luego hasta los 8,5 billones.

Según el nuevo plan, Musk podría ganar hasta 878 000 millones de dólares en acciones de Tesla en 10 años. Musk recibiría hasta 1 billón de dólares en acciones, pero tendría que devolver parte del dinero a Tesla.