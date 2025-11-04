Suscribete a
Miguel Ángel Rodríguez, de la presunta oferta de la Fiscalía de un acuerdo a González Amador: «Es una deducción lógica»
Accionistas minoritarios de Indra piden a la CNMV que investigue si existe conflicto de interés ante la compra de la empresa familiar del presidente

La Fundación Hay Derecho envía una carta al órgano regulador para que abra una investigación porque advierte ciertas «circunstancias que podrían constituir infracciones de las normas sobre buen gobierno corporativo, transparencia y deber de lealtad de los administradores»

Crisis interna en Indra por la potencial compra del grupo Escribano

Los hermanos Escribano, Ángel y Javier
Los hermanos Escribano, Ángel y Javier
María Jesús Pérez

María Jesús Pérez

La Fundación Hay Derecho, entidad dedicada a la defensa del Estado de Derecho y la transparencia institucional, y actuando como accionista de Indra Sistemas, ha enviado una carta a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en la que le solicita la apertura de una investigación porque advierte ciertas «circunstancias que podrían constituir infracciones de las normas sobre buen gobierno corporativo, transparencia y deber de lealtad de los administradores».

