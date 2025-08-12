Suscribete a
ABC Premium

Los accionistas minoritarios, cargan contra Duro Felguera por trocear la empresa y ejecutar un ERE «insuficiente»

Aseguran que llevarán a la SEPI y a los dos propietarios mexicanos a los tribunales si sufren perjuicio patrimonial

Duro Felguera cae más de un 2% tras cerrar el ERE con 180 salidas, casi el 13% de la plantilla

Sede de Duro Felguera
Sede de Duro Felguera ABC
Antonio Ramírez Cerezo

Antonio Ramírez Cerezo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Los días de turbulencias que vive Duro Felguera están lejos de acabar. La compañía trata ahora de salvar los muebles para no entrar en concurso de acreedores el próximo otoño, cuando todavía debe 120 millones de euros al Estado del rescate recibido en ... pandemia a través de la SEPI. Con este panorama, los accionistas minoritarios miran con incredulidad las decisiones que se están tomando en el seno de la firma asturiana para tratar de evitar el desastre. «Quien calla en esta situación es cómplice de la gestión y decisiones de los socios de control y nosotros no lo vamos a ser. Una empresa como Duro Felguera no puede ser desmontada ni traicionada por 90 millones de euros, una cifra que bien podría equivaler actualmente con las famosas 30 monedas de plata de la traición», declararon ayer desde la Sindicatura de Accionistas Minoritarios (SAM) de Duro Felguera en una durísima carta firmada por su presidente, Eduardo Breña y Breña.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Reporta un error en esta noticia

*Campos obligatorios

Algunos campos contienen errores

Política de privacidad

Tu mensaje se ha enviado con éxito

Muchas gracias por tu participación

Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app