Las acciones argentinas trepan en Wall Street y la Bolsa se dispara en Buenos Aires tras las elecciones

La Bolsa de Buenos Aires ha abierto este lunes con un alza del 17%, y el peso argentino se aprecia con fuerza ante la victoria del partido del presidente de Argentina, Javier Milei, en los comicios legislativos celebrados el domingo en el país ... sudamericano.

El índice S&P Merval de las acciones de las empresas líderes que cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires registra una subida del 17,7%, a punto de borrar la pérdida del 18% que había acumulado desde el inicio de este año y hasta el viernes pasado.

Entre las líderes, las acciones que más trepan son las del sector financiero y energético: Grupo Supervielle (+32,7 %), Metrogas (+29,7 %), Transportadora Gas del Norte (+28,1 %) y BBVA Argentina (+25,9 %).

También se han disparado las acciones de las empresas argentinas que se cotizan en la Bolsa de Nueva York, en una positiva reacción de los inversores de Wall Street al triunfo del partido del presidente de Milei.

«Las acciones argentinas suben hasta 36% en el 'premarket' (operaciones antes de la apertura de la bolsa) de Nueva York», ha destacado la firma Portfolio Personal Inversiones (PPI) en un informe.

En Wall Street también se registra este lunes un importante salto en las cotizaciones de los bonos soberanos de Argentina en dólares, de entre el 22% y el 24%. «El mercado celebra con optimismo el amplio respaldo al Gobierno y espera una nueva etapa de reformas económicas», ha señalado PPI.

La fuerza de ultraderecha La Libertad Avanza, que lidera Milei, logró este domingo una importante victoria en los comicios legislativos celebrados en Argentina.

El resultado fortalece la representación que el oficialismo tendrá en ambas cámaras del Congreso a partir del próximo 10 de diciembre y mejora las posibilidades del Gobierno de sacar adelante reformas en materia laboral y tributaria, bien vistas 'a priori' por los mercados.

Las elecciones de este domingo estuvieron precedidas por una elevada volatilidad financiera, especialmente en la plaza cambiaria, mitigada parcialmente por la asistencia económica y política que el Gobierno de los Estados Unidos le ha dado a Milei en las últimas semanas.