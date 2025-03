Abel Matutes: «Hay un ecologismo que quiere cargarse el bienestar»

—Odio la playa. Odio el sol. Odio todo lo que se parece a Ibiza. Y adoro Ibiza y es mi destino más querido.

—Pues cuéntalo tú, que tienes más gracia.

—Usted es ibicenco.

—Algunos amigos aún me sorprenden cuando me llevan ... a ver un rincón de isla que no conocía.

—Ibiza es suya. —Mi familia somos orgullosamente ibicencos y tenemos muchos activos pero si miras el PIB de la isla, no es tanto como la gente se piensa. —Adoro Ibiza pero es muy cara. —Es la ley de la oferta y la demanda. Ibiza tiene mucha demanda, es muy atractiva. La gente está dispuesta a pagar más por estar aquí. —¿Por qué? —Hay personas que te juro que son serias que dicen que esta isla tiene un magnetismo especial y que cuando la pisas enseguida notas que quieres pasar mucho tiempo aquí. —Yo el sentimiento lo tengo, lo que no tengo es el dinero. —Pero Ibiza también tiene su espada de Damocles. Los costes son más caros que en otros sitios. El nivel de vida del trabajador es más elevado, traer las materias es más caro porque vienen en barco, etcétera. Hubo un tiempo en que teníamos hoteles cerrados incluso en verano porque no salían los números, estando más caros que en Andalucía o en la Costa Brava. —Luego están los ecologistas, los tontos más caros del mundo. —Yo distingo entre el ecologismo bien entendido que ayuda al empresario turístico a preservar la el encanto de la isla, que al final es por lo que los turistas vienen a vernos; y el ecologismo mal entendido, que toma la bandera del medio ambiente para ir en contra del negocio y cargarse el bienestar de muchas familias que viven del turismo. —Y se cargan los bosques, también. —Las personas inteligentes entienden que los países ricos son los que mejor cuidan sus bosques. Una economía sana cuida la naturaleza. —Mi éxito en las discotecas es fácilmente descriptible. Pero hay una Ibiza fantástica para mi familia y para mí que la propaganda del ocio nocturno no me dejaba ver. —Es cierto, pero no caigamos en el tremendo error de cierta clase política, que por publicitar el ocio tranquilo de Ibiza, arremete contra el ocio nocturno. Somos el mejor destino del mundo de ocio nocturno. —Los de Mikonos volvieron a Ibiza. —Nunca se fueron de Ibiza, en realidad. Mikonos es un buen destino, pero más pequeño que nosotros. Es nuestra competencia. Han trabajado muy bien, y hay mercado para los dos. —Marbella. —Es otro destino fantástico. Es un exitazo. Me molesta que para hablar bien de Ibiza se critique Marbella, y al revés. —Marbella es sensacional, pero parece que ya lo tiene todo hecho y lo administra. En cambio Ibiza parece una joven que aún no sabe qué será cuando sea mayor. —Marbella tiene un turista de más larga estancia, no tan estacional, más de casa. Ibiza parece más joven porque está en constante cambio. El empresario ibicenco responde rápido a las nuevas tendencias. Pero no vamos a crecer mucho en cuanto a visitantes. La ley es muy restrictiva. —Otra vez los ecologistas. —Otra vez la necesidad de un equilibrio positivo. —¿No me podría arreglar la playa de Talamanca? Nobu y yo merecemos algo mejor. —Es muy bonita en invierno. —Ya, pero es que en invierno Nobu está cerrado. —La administración podría cuidarla mejor, es cierto. —Huele mal. —El emisario no está muy lejos de allí y suelta agua no del todo depurada. —Ibiza cada vez alarga más la temporada de verano. ¿Dejará pronto de ser un destino estacional? —Sueño con ello pero no termino de verlo todo lo cerca que querría. —Falta una oferta invernal seria. —Cuando quitas la navegación y la playa es cierto que falta algo. —Un parque de atracciones. —Es verdad que tenemos algo descuidado el ocio familiar. —No, si se lo pido para mí. —Yo pienso más en un par de buenos campos de golf. —Dígaselo a los ecologistas, a ver si le salen los buenos o los malos. —Pues la idea que tenía de construir un zoo con delfines y tal, ni te la comento.

