Zoetis coge aire con su pulmón financiero y el bum de las mascotas

En Zoetis, empresa dedicada a la fabricación y comercialización de medicamentos y vacunas para animales, encaran la crisis derivada de la pandemia del coronavirus en una posicion de clara ventaja. «A nivel global, Zoetis factura alrededor de 6.200 millones de dólares anuales y tenemos en ‘cash’ unos 2.000 millones de dólares a cierre del primer trimestre, lo que supone la tercera parte de la facturación total de la compañía en un año. Esto da un músculo financiero muy potente que nos hace prever que vamos a poder sortear la crisis en una muy buena condición financiera y por otro lado, nos pone en una posición muy ventajosa para seguir invirtiendo en posiciones estratégicas con el objetivo de seguir creciendo por encima del mercado, que es la tónica que hemos tenido en estos últimos siete años», explica el director general en España y vicepresidente senior del sur de Europa de Zoetis, Félix Hernáez, en una entrevista telefónica a la que responde desde su casa, donde tiene ahora su despacho de teletrabajo.

Durante el primer trimestre de 2020, los resultados no quedaron muy afectados por la pandemia del coronavirus porque «la crisis empezó a mediados de marzo». «De cara a lo que queda de año, las ventas van a quedar afectadas clarísimamente por el coronavirus, porque el impacto va a ser fuerte a partir de nuestro segundo trimestre», puntualiza Hernáez. No obstante, el director general de Zoetis en España no se atreve a cuantificar cuánto afectará la pandemia del coronavirus a la facturación, aunque sí hace pronósticos generales. «A nivel internacional, pensábamos crecer alrededor del 6-7% y posiblemente sea finalmente un escenario plano, pero todo es muy variable y se puede modificar en cualquier momento. En España, las previsiones están en línea con las del resto del mundo».

Respeto a la evolución del negocio en nuestro país, Hernáez también destaca que la categoría dedicada a los animales de compañía sigue impulsando el crecimiento de Zoetis «por el bum en la tenenencia de mascotas». «Actualmente, el volumen de venta mayoritariamente es el que corresponde a animales de granjas y explotaciones, ya que suponen dos terceras parte de la facturación. El resto corresponde a las mascotas, que es donde más crecemos actualmente», explica.

Proteger el empleo

A pesar de la crisis, en Zoetis sitúan la protección del empleo actual como «fundamental», aunque en los próximos meses solo se realizarán contrataciones «que vayan dirigidas a cubrir posiciones críticas». Hernáez también señala otra variable fundamental para la compañía: el control de gastos para paliar la posible reducción de las ventas. En España, la compañía no se ha visto en la necesidad de recurrir a la aplicación de un ERTE y el grueso de su plantilla continúa en casa con teletrabajo . «Para todos los empleados que suelen trabajar en la oficina, nuestra recomendación es que continúen con teletrabajo, al menos, hasta el verano por un tema también de conciliación al estar los niños sin colegio. Los equipos comerciales solo están atendiendo urgencias y segurián así hasta que nuestros clientes estén preparados para recibirnos de forma física».

Hernáez agradece la comunicación mantenida con el Ministerio de Agricultura y con el de Sanidad durante el estado de alarma. «Nos hemos sentido con la libertad para poder operar porque es un sector crítico y porque necesitamos que nuestros medicamentos lleguen a las granjas, explotaciones ganaderas, plantas productoras de alimentos y también a las clínicas veterinarias para el cuidado de mascotas, que es el otro gran sector en el que trabajamos. En ese punto de vista, nos hemos sentido con libertad desde un primer momento; otra cosa es que por precaución hayamos recomendado a nuestros empleados el teletrabajo. Nuestro objetivo siempre ha sido garantizar el suministro de productos, para nosotros era fundamental», añade. «De cara a una futura salida a la calle, ya estamos preparando equipos de protección individual para nuestros empleados . Estamos valorando también hacer los test y pruebas a la plantilla ya que el personal de oficina estará teletrabajando durante bastante tiempo», indica.

Ayuda a los más vulnerables En Zoetis también han puesto en marcha medidas solidarias durante la emergencia sanitaria. Entre los proyectos desarrollados se encuentra la adquisición de 6.000 cuartos de la marca Cochinillo de Segovia procedente de 27 granjas de esta provincia y 10.000 kilos de carne de ovino procedente de Extremadura. «Con todo ello, hemos preparado 83.000 raciones que hemos entregado a 20 entidades solidarias repartidas por varias provincias», cuenta el director general en España y vicepresidente senior del sur de Europa de Zoetis, Félix Hernáez. «De esta forma hemos ayudado al sector Horeca, al productivo y al mismo tiempo, hemos aliviado las necesidades de los colectivos más sensibles a la crisis del coronavirus», especifica. Además, se han destinado un total de 4.000 equipos de protección individual que han salido de la planta de Zoetis en Olot ( Gerona) y han facilitado test para todo el personal sanitario del Hospital de Olot.

