ENTREVISTA Yuri Fernández (Uber Eats): «Este modelo debería verse como una oportunidad más que como un problema» La compañía se desliga de los problemas legales de otras empresas como Deliveroo y Glovo aunque es consciente del debate que hay en torno a los presuntos falsos autónomos

Uber Eats cada vez gana más terreno en España a sus principales competidores: Deliveroo y Glovo. Estos dos son las referencias en el reparto de comida a domicilio utilizando los famosos «riders», aunque esta plataforma también se ve salpicada por los problemas legales del modelo.

Al igual que sus competidores, Yuri Fernández, portavoz de Uber Eats, defiende en ABC la legalidad del sistema y aboga por participar en ese debate sobre el futuro laboral de los repartidores.

¿Qué modelo laboral aspira a que tengan los repartidores de Uber Eats?

Como sucede en todos los servicios de Uber, los repartidores que operan a traves de Uber Eats eligen cuándo y cómo se conectan a la app. No existe exclusividad ni ningun requisito relativo a las horas de conexion. Tampoco se establecen criterios de disponibilidad horaria ni de ubicacion en una zona especifica de la ciudad.

Para Uber Eats tan cliente es el usuario que quiere pedir la comida a traves de la app como el repartidor, que dispone de diversas alternativas además de Uber Eats. Nuestro objetivo es convertirnos en la opcion preferida de reparto de comida a domicilio, tanto para los usuarios como para los trabajadores autonomos o empresas de reparto que quieren realizar servicios de «delivery».

¿Son justas las críticas a plataformas como la suya de que utilizan presuntamente falsos autónomos?

No puedo entrar a valorar los modelos de otras empresas del sector, pero sí puedo darte la visión de Uber Eats. Los repartidores que operan a través de Uber Eats no tienen ningún tipo de exclusividad ni tienen que estar conectados un mínimo de horas. Se conectan cuándo, dónde y durante el tiempo que quieren. Y dejar de hacerlo es tan sencillo como salir de la aplicación y no volver a conectarse nunca más.

Actualmente, el modelo de trabajador autónomo es el que mejor se adapta a servicios digitales como Uber Eats porque garantiza la seguridad jurídica de los repartidores, manteniendo a su vez la flexibilidad del modelo. Hay mucha gente que quiere elegir su horario de trabajo para adaptarlo a su vida personal, académica y/o profesional.

¿Trabajar en Uber Eats es trabajo precario?

Uber Eats ofrece una alternativa a aquellos que quieren acceder a un trabajo flexible. Creemos que la opción de generar ingresos a través de una aplicación, aunque pueda no ser interesante para todo el mundo, debe estar disponible para quién sí lo sea.

En Madrid vemos que los repartidores usan Uber Eats como complemento a otras actividades, con una conexión media a la app de entre 15 y 18 horas semanales. En un contexto en que 84 millones de personas en toda Europa no tienen trabajo o afirman que quieren trabajar más, alternativas como Uber Eats resultan muy interesantes.

Las inspecciones laborales a empresas como Deliveroo y Glovo ponen en tela de juicio este modelo. Además, está la sentencia sobre Deliveroo. ¿Temen que esto les afecte?

La economía digital está revolucionando muchos sectores y es innegable su impacto en la esfera laboral. Muchas administraciones están analizando este fenómeno y nosotros queremos participar activamente en ese debate.

La Justicia ha concluido de momento que plataformas de esta índole emplean a falsos autónomos. ¿Se puede extender a su empresa esa condición?

Es importante entender las particularidades de cada modelo. Como te decía, en nuestro caso los repartidores que operan a través de Uber Eats no tienen ningún tipo de exclusividad ni tienen que estar conectados un mínimo de horas. Se conectan cuándo, dónde y durante el tiempo que quieren y dejar de hacerlo es tan sencillo como salir de la aplicación y no volver a conectarse nunca.

Plataformas como la suya ponen en valor las bondades de su modelo, la flexibilidad y facilidades que dan a sus riders... y, en cambio, la sentencia de Deliveroo y las inspecciones de trabajo rebaten todos esos argumentos. ¿Cómo encaja su discurso con lo que dice la Justicia?

No voy a valorar los casos de otras empresas del sector, pero creo que es importante destacar que las plataformas ofrecen una nueva alternativa para generar ingresos y que eso es algo que debería verse como una oportunidad más que como un problema.

Esta situación, ¿pone en peligro la viabilidad económica de Uber Eats?

No. El reparto a domicilio es un sector que existe desde mucho antes de la aparición de Uber Eats y las aplicaciones digitales sencillamente han acelerado su crecimiento. Uber Eats seguirá creciendo en toda España y lo hará como hasta ahora: de manera responsable y participando del debate sobre el fenómeno de las plataformas y su regulación.

El Gobierno ha anunciado medidas para erradicar lo que ellos consideran como «explotación laboral». ¿Qué opinión tienen de esto?

No tenemos el detalle de las medidas ni a qué se refieren exactamente, con lo que no podemos opinar en este momento.

¿Ustedes le piden algo en concreto a este nuevo Gobierno?

Creemos que la economía digital ofrece grandes oportunidades pero también somos conscientes de que plantea retos importantes. En ese sentido, queremos ser parte activa del debate sobre las plataformas y su impacto en el mercado laboral.

¿Están a favor de crear una nueva figura jurídica para dar cabida a los «rider»s?

Creemos que lo importante es que la regulación permitan aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la economía digital y que exista seguridad jurídica para repartidores y usuarios.

¿Qué futuro le espera a Uber Eats en España?

España tiene un potencial enorme en el sector del reparto de comida y el éxito de Uber Eats es una buena prueba de ello. Nosotros vamos a seguir trabajando para ofrecer la mejor propuesta a restaurantes, usuarios y repartidores.