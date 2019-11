Siempre nos quedará Bruselas

Yolanda Gómez Rojo SEGUIR Actualizado: 18/11/2019 01:36h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El acuerdo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para crear una coalición de gobierno, aunque ya no le quite el sueño al presidente en funciones, sí preocupa, y mucho, a inversores y empresarios, que temen las consecuencias de poner en marcha las políticas populistas que Unidas Podemos incluía en su programa electoral. Y no es para menos. Subidas de los impuestos actuales y creación de nuevos tributos, contrarreforma laboral para aumentar la rigidez del mercado de trabajo, crear una banca pública, intervención del mercado de alquiler para limitar los precios, rentas mínimas para todos pagadas con el dinero de nuestros impuestos y un largo listado de subsidios y medidas que disparan el gasto público no

