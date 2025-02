A medida que avanzan los días y se va conociendo la profundidad de la crisis económica en la que estamos inmersos y que puede prolongarse durante meses e incluso años es más incomprensible la actuación de un Gobierno que parece más empeñado en poner ... piedras en el camino del tejido empresarial español que en allanarlo. Estamos de acuerdo en que hay que proteger a la población del Covid-19, pero esta protección hay que hacerla compatible con la reactivación económica, o las consecuencias de esa crisis pueden ser incluso peores, también en términos de salud y de vidas humanas, si se extiende la pobreza, que el propio coronavirus. Y en ese entorno se entienden las quejas del sector hotelero y del sector comercial ante las medidas que se están adoptando.

Los empresarios aceptaron sin quejas, incluso con compresión, la orden del pasado 19 de marzo que establecía el cierre ordenado de toda la planta hotelera de España; menos comprensible ha sido la aprobada el pasado martes, que fija la obligación de que toda persona que llegue a España desde el extranjero, incluidos los países de la Unión Europea o los del Espacio Schengen, deberá guardar una cuarentena de 14 días. Solo podrán salir de su alojamiento para comprar medicinas, comida, ir al médico o algo similar. Y no solo eso, sino que, además, «las agencias de viajes, turoperadores y compañías de transporte deben informar a los viajeros de estas medidas al inicio del proceso de venta de los billetes con destino en el territorio español». ¿Alguien puede entender qué sentido tiene esto precisamente ahora cuando se aproxima el periodo vacacional, en lugar de haberlo hecho a finales de febrero cuando se ordenó el cierre de Italia y miles de personas vinieron a España trayendo el virus? O, al menos, se podía haber establecido cuando se fijó el estado de alarma, y ahora en la desescalada se podía haber abierto la mano al menos en las zonas con menos contagios, como son las islas. Y por si fuera poco, la medida se aprueba sin consultarla con el sector y justo el día antes de que la Comisión Europea presentara un plan para intentar salvar el sector. ¿Quién va a reservar estos días si cuando hace la reserva se le dice que va a tener que guardar una cuarentena de 14 días cuando llegue, aunque luego se quite esta obligación? Y, como añadido, el ministro de Consumo, Alberto Garzón , ha asegurado que el turismo «es un sector de bajo valor añadido», con una actividad «estacional y precaria», indignando todavía más a un gremio que no solo genera el 12% del PIB español, sino que, además, es puntero a nivel internacional y referencia en la aplicación del I+D aplicado a su ámbito. Y no vale decir que todos los países están haciendo lo mismo, porque no es cierto. Otros gobiernos están ayudando a los empresarios a buscar soluciones, a crear corredores entre países o territorios donde la epidemia está más controlada...

Y no sale mejor parado el sector del comercio. La prohibición de las rebajas en el comercio físico, con la excusa de las posibles aglomeraciones, sin hablar de la descoordinación entre ministerios, deja a este sector, sobre todo al pequeño comercio, con una enorme desventaja competitiva respecto al comercio online que sí puede aplicar este método de venta. Es entendible, e incluso loable, que se prohíban las aglomeraciones, pero con eso basta . Ya nos hemos acostumbrado a hacer colas para ir a la panadería y al supermercado, y en algunas ciudades ya han empezado también a hacerlas para comprar ropa, perfumes, joyas o cualquier otro utensilio. Pero ¿de verdad era necesario quitar a los comerciantes la herramienta de las rebajas que les podía facilitar vender lo que no han podido durante el confinamiento? Sinceramente creo que no, pero en el estado de alarma vale todo. Creo que no son conscientes del daño que están haciendo al tejido productivo español. O quizás es peor, quizás sí son conscientes de las consecuencias de lo que están haciendo y lo que pretenden es aprovechar la pandemia para ensanchar el sector público a costa del privado.