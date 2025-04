Yolanda Gómez Rojo: Las no reformas que vende Sánchez a los inversores

El presidente del Gobierno ha viajado esta semana a Estados Unidos para convencer a los inversores norteamericanos de que arriesguen su dinero en nuestro país. Y es que además de los 140.000 millones de euros que esperamos recibir de los fondos europeos , ... el objetivo es movilizar otros 600.000 euros de inversores privados. La ‘tournée’ ha quedado un tanto deslucida porque Sánchez no ha sido recibido por el presidente norteamericano, Joe Biden, ni por nadie de su administración, pero aún así, hace bien el presidente en esforzarse en vender en Estados Unidos que España es un país atractivo para la inversión. El problema es que no basta con decirlo, hay que cumplir lo que se dice y crear un entorno que lejos de castigar o ahuyentar al capital, sea amable con él, y ahí mucho me temo que el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos para esta legislatura va precisamente en la dirección opuesta. Y las continuas rectificaciones del presidente, diciendo una cosa y haciendo la contraria, tampoco ayudan.

Pedro Sánchez tuvo ocasión de comprobar de primera mano las enormes dudas que existen entre los inversores sobre su política económica. En Nueva York, en sus encuentros con altos ejecutivos de los principales bancos e instituciones financieras y con el consejero delegado de BlackRock, Larry Fink, el presidente español tuvo que contestar a preguntas sobre las reformas del mercado de trabajo y el de la vivienda que está preparando. Incluir más rigidez en el mercado laboral o imponer por ley un límite al precio de los alquileres no parece la mejor carta de presentación para los inversores. Pero Sánchez les dijo que no se preocupen porque esas reformas se están preparando de tal manera que «no tendrán efectos significativos en ninguno de los dos mercados». Algo, sea dicho de paso, que no deja de ser una contradicción. ¿Para qué se va a aprobar una reforma si no va a tener impacto en lo que se pretende reformar? Hay algo que no cuadra. O el presidente ha mentido en Nueva York cuando ha dicho eso a los inversores, o miente en España a sus socios y a los ciudadanos, cuando nos anuncia las reformas.

De hecho, la propia vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha mandado un recadito a su presidente. Le recuerda que «los fondos están ahí para ganar dinero y los gobiernos para mejorar la vida de los trabajadores y la de los parados». Lo que probablemente olvida la señora Díaz, es que si no hay inversión, no se genera riqueza, ni se crea empleo. Y no es que los fondos no ganen dinero, es que los trabajadores pueden perder sus empleos. O lo que es lo mismo, todos perdemos. Es algo que los comunistas, y la señora Díaz lo es, no son capaces de asimilar, por mucho que los países en los que se han aplicado sus políticas son una buena muestra del empobrecimiento generalizado de la población que conllevan. El capitalismo no es un sistema perfecto, pero desde luego ha demostrado ser bastante mejor para todos, incluidos los trabajadores, que los trasnochados sistemas comunistas en los que solo viven bien sus dirigentes.

Esta semana hemos vivido otro hito que tampoco genera mucha confianza ni entre los inversores ni entre la propia Comisión Europea. La paralización por parte de una juez del rescate público de la aerolínea Plus Ultra, en vísperas del reparto de los fondos europeos, siembra dudas sobre el buen uso que el Gobierno español hará de las mismas. No podemos permitirnos el lujo de que los ya reticentes países del Norte de Europa encuentren excusas para frenar la llegada de ese maná europeo que tanto necesitan nuestras empresas y nuestra economía.