Yolanda Gómez Rojo: El coche eléctrico, todavía cuestión de clases

De los más de veinticuatro millones de turismos que hay en España, poco más de medio millón son híbridos o eléctricos, no llegan ni al 2% del total del parque móvil , según el informe que esta semana ha presentado la patronal del seguro, ... Unespa. Los datos ponen además de manifiesto las grandes diferencias que hay entre unas provincias y otras, y también, por qué no decirlo, entre las personas más o menos pudientes. En estos momentos, y por muy ecológico y muy verde que sea tener un vehículo eléctrico, y por mucho interés que algunos tengan o tengamos en contribuir a la lucha contra el cambio climático, lo cierto es que al final comprarse un vehículo eléctrico sigue siendo un lujo que no todo el mundo puede permitirse , y si se lo permite, es a costa de muchos sacrificios, porque en general el gasto inicial no se compensa con los ahorros posteriores.

El informe de Unespa desvela, por ejemplo, que Madrid (3,41%) y Barcelona (3%) son las provincias que tienen unas tasas más altas de vehículos eléctricos, lo que se explicaría por su gran densidad de población y además por tener una renta muy superior a la media española. En el otro extremo estarían provincias de interior, con la población muy diseminada entre muchos municipios, y además con rentas inferiores a la media, como es el caso de Cuenca , Teruel , Jaén , Cáceres o Zamora . En ninguno de estos lugares la presencia de coches híbridos o eléctricos supera el 0,7% del total del parque móvil local. En el entorno europeo, España tampoco sale excesivamente bien parada, aunque, sin duda, el hecho de pertenecer al club de la UE es un impulso en sí mismo. Pese al impacto de la pandemia, la venta de vehículos eléctricos registró un importante repunte el año pasado en muchos países, especialmente en la Unión Europea. Según cifras de EV-Volumes, en 2020 se vendieron en el mundo 3,24 millones de vehículos eléctricos, más del 40% en Europa, donde las ventas se dispararon un 137% respecto a 2019. Por países, son los nórdicos los que encabezan el ranking mundial en porcentaje de vehículos verdes . Casi el 75% de los coches que se vendieron en Noruega en 2020 fueron eléctricos o híbridos enchufables. Le siguen, aunque a distancia, Islandia, Suecia, Países Bajos, Finlandia y Dinamarca. De nuevo, en el ranking europeo, se repiten patrones que vemos en las estadísticas españolas, son los países con niveles de renta más altos los que tienen también más desarrollado el mercado de este tipo de vehículos . Aparte, claro está, del impulso público. El objetivo en Noruega es descarbonizar sus vehículos nuevos a la vuelta de la esquina, a partir de 2025. En el caso de España, las ventas de este tipo de vehículos ascendieron el año pasado al 4,8% del total, una cifra que supera la media mundial del 4,2% , pero menos de la mitad que Francia, Alemania, Portugal o Reino Unido y por supuesto lejísimos de los puestos de cabeza que encabezan los países nórdicos. Hay, por tanto, un largo camino por recorrer, y que se haga en mayor o menor tiempo dependerá del impulso de las administraciones al uso de estas tecnologías –y ahí no hay duda de que tanto en Europa como en España hay una apuesta clara por ellas–; de los fabricantes y el desarrollo tecnológico, que permita superar las deficiencias de autonomía de los vehículos y abaratar su coste; y de la concienciación de los propios ciudadanos. Los fondos europeos, bien aprovechados, pueden ser, una vez más, un acicate para impulsar los vehículos verdes.

