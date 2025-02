La luz, el gas y los carburantes, camino de ser artículos de lujo

Varios e importantes nubarrones se han instalado sobre la economía española y amenazan con ralentizar su recuperación. Se trata de los precios de la luz, del gas y de los carburantes, que registran una espectacular subida desde hace unos meses . Concretamente, desde noviembre ... pasado, cuando los laboratorios de Pfizer, Moderna y AstraZeneca confirmaron la efectividad de sus respectivas vacunas, lo que llevó el optimismo a los mercados.

La recuperación económica ha provocado un aumento de la demanda de petróleo y de gas a nivel mundial, lo que ha ocasionado una subida de sus cotizaciones internacionales. Así, el gas natural se ha encarecido un 400% en un año y el crudo Brent un 92% .

Este alza ha repercutido en los precios de la electricidad y de los carburantes en nuestro país, que registran incrementos del 192% y del 24% , respectivamente, en los últimos doce meses.

Principalmente por estos componentes, el Índice de Precios al Consumo (IPC) se ha disparado en los últimos meses, situándose en abril en el 2,2% interanual, el dato más alto desde octubre de 2018 . La previsión del Gobierno para este año es del 0,9%.

El incremento de la inflación tiene importantes repercusiones económicas como, por ejemplo, la revisión salarial de los convenios colectivos y de las pensiones por la pérdida de poder adquisitivo de los afectados.

Además, provoca un aumento de los costes en las empresas y autónomos que terminan por repercutirse en los consumidores, los cuales, no han superado aún los sustos provocados por el anunciado incremento del impuesto al gasóleo y de la posible fijación de peajes en las carreteras.

Precedentes

De momento, el Gobierno no contempla una reducción, aunque sea temporal, de los diversos impuestos que gravan la electricidad y los carburantes en nuestro país para rebajar la tensión alcista de sus precios. Algunos expertos apuntan que la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, podría repetir la medida que adoptó en octubre de 2018 , cuando bajó al 0% durante seis meses el impuesto del 7% a la generación eléctrica. Un mes antes, el coste medio de la electricidad en el mercado mayorista había alcanzado el récord histórico de 71,27 euros el megavatio hora (MWh). Ahora está en 62 euros. Lo cierto es que el efecto que tuvo en la factura de la luz fue poco relevante.

La subida de la electricidad está afectando a todos los ciudadanos, tanto a los clientes domésticos como a las pymes y a las grandes empresas. La tarifa regulada que tienen un gran número de pequeños consumidores se ha encarecido un 82,5% desde hace un año y un 43,5% solo en este 2021 . El kilovatio hora (kWh) costaba 0,8904 euros en mayo de 2020; actualmente, 0,15520 euros.

Si vamos aguas arriba, el coste medio de la electricidad este mes en el mercado mayorista es de 62 euros el MWh, frente a los 21,25 euros del mismo mes de 2020. Y en abril fue peor, con un precio medio final de 65 euros. En ambos casos, son los datos más altos desde octubre de 2018.

La fuerte alza de los precios de la electricidad se debe a las notables subidas de las cotizaciones del gas natural y del CO2. El pasado verano, el MWh de gas costaba 5 dólares. Hoy, casi 25 dólares. En el caso del mercado de emisiones, ha pasado de unos 25 euros la tonelada a los 55 euros actuales.

Ambos elementos encarecen la generación eléctrica en nuestro país ya que la producción de electricidad con gas es mucho más cara que con las renovables y las nucleares. Al aumentar la demanda, no se cubre únicamente con las plantas de renovables, las centrales nucleares y las hidráulicas, que son las más baratas. Entre otras cuestiones, porque no siempre hay viento y sol . La mayor utilización de las centrales de gas está encareciendo enormemente los precios en el mercado mayorista. No obstante, estos costes suponen menos del 40% del total de la factura del consumidor. El resto son costes del sistema e impuestos.

El transporte, más caro

En el caso de los carburantes, la gasolina de 95 octanos ha subido un 25% en el último año y un 14% en 2021 . El gasóleo se ha encarecido un 22,6% y un 13% en los mismos periodos. Esto supone que llenar el depósito de 50 litros de un vehículo es ahora entre siete y ocho euros más caro que a comienzos de este año.

Y eso que la fuerte carga fiscal de los carburantes (el 54% del precio de venta al público de cada litro de gasolina y el 49% en el del gasóleo) hace de colchón y frena la repercusión que tiene la elevada subida del petróleo.

El encarecimiento de los combustibles impacta directamente en un sector tan importante en nuestro país como es el del transporte, tanto de mercancías como de viajeros, lo que ocasionará un incremento de sus precios.