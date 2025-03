Vodafone plantea a los sindicatos externalizar sus tiendas propias La compañía no aclara la fórmula, aunque pretende aminorar el impacto de un ERE que afecta a 509 personas y cuyo grueso recorte pesa sobre las 34 tiendas propias, que representan el 5% de los establecimientos vinculados a la teleco

Vodafone ha planteado este jueves a los sindicatos la e xternalización de sus 34 tiendas propias , que representan el 5% de los más de 600 establecimientos vinculados a la operadora, y que pasan por ser el grueso del recorte de plantilla propuesto por la compañía. Esta semana sindicatos y empresa se han sentado ya dos veces a la mesa, para determinar el alcance y condiciones del ERE de 509 personas anunciado el pasado 15 de septiembre. La operadora no ha aclarado la fórmula concreta con que se haría, aunque con este movimiento pretende aminorar el impacto del ERE.

Desde UGT, mayoritario en el comité de empresa, Diego Gallart ha explicado que la externalización requiere de «una empresa receptora» y que supondría el traspaso todos los medios y personal. «Los empleados se van con la antiguedad y sus condiciones de trabajo», ha apuntado. De todas formas, también según Comisiones Obreras, la empresa no ha especificado todavía la fórmula exacta y lo estudiará con la distribución.

El ejemplo de Telefónica

En cualquier caso, en la mente de los sindicatos, está el caso de Telefónica que concentró todas sus tiendas propias en una nueva sociedad dentro del grupo denominada 'Telyco' . Lo que temen desde UGT es que sea «un subterfugio para quedar bien, eliminar los costes de las indeminizaciones y luego ya veremos» . Es decir, que el personal de las tiendas propias externalizadas pierdan su empleo a corto plazo.

Desde Comisiones Obreras este movimiento les ha generado mayores dudas sobre los planes futuros de la compañía y han recordado que este es el cuarto ERE en ocho años . En su opinión es necesario «un análisis mucho más profundo para una decisión tan grave» como la de reducir personal. Sobre la propuesta de las tiendas ha mostrado su perplejidad porque se esté planteando su venta a la vez que se ha justificado el ERE por su baja productividad. «¿Cómo van a hacerlo? No lo han explicado» , han apuntado desde Comisiones. Cabe recordar que el grueso del recorte recae sobre los 237 empleados que trabajan en las 34 tiendas propias de la operadora.

Nuevo modelo de negocio

Para este sindicato es necesario mayores explicaciones por parte de la empresa y ha apuntado que, sj ihace falta un nuevo modelo de negocio, «la plantilla de Vodafone está sobradamente preparada : la puedes implicar en un plan de formación sobre las nuevas tecnologías». En este sentido, han apuntado que el futuro acuerdo garantiza la viabilida futura «y que dentro de dos años no haya otro ERE: No puede ser». En su opinión, la empresa ahora no grantiza la buscada estabilidad del empleo y la calidad.

Por su parte, desde UGT, han añadido que la memoria dada a conocer por la empresa para justificar estos ajustes genera «dudas fundadas» y ha recordado que se trata del mismo consultor que ya intervino en el ERE anterior de 2019. En cualquier caso, ambos sindicatos prefieren buscar la reducción al máximo del número de afectados y que estos se marchen con unas condiciones que les permitan afrontar con tranquilidad la búsqueda de un nuevo empleo . Ambas partes se volverán a ver las caras el próximo miércoles 13 de octubre.