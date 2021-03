Vocento y CIONET analizan la trascendencia de los fondos europeos en el Foro 'Europa: Futuro digital' La primera edición de este nuevo espacio de análisis será inaugurado mañana por Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y contará con personalidades como el eurodiputado Luis Garicano

Con el objetivo de ayudar a reparar los daños económicos y sociales causados por la pandemia del Covid, la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y los dirigentes de la Unión Europea han acordado un plan de recuperación que liderará el camino hacia la salida de la crisis y sentará las bases para una Europa moderna y más sostenible. El presupuesto a largo plazo de la UE, junto con NextGenerationEU (un total de 750.000 millones de euros) serán el mayor paquete de estímulo jamás financiado a través del presupuesto de la UE. La Europa posterior a la COVID-19 será más ecológica y más resiliente, pero sin duda será más digital. A esto último se tiene previsto dedicar el 33% de los fondos en España –el país recibirá un total de 140.000 millones solo de los NextGenerationEU–.

Conscientes de la trascendencia del momento, Vocento y CIONET, una gran comunidad de especialistas digitales de España e Iberoamérica, unen sus fuerzas con el patrocinio de Correos y Cepsa en la creación de un gran evento:'Europa: Futuro digital', que tendrá lugar desde las 10 de la mañana de este miércoles 24 de marzo. Un espacio de análisis e identificación de oportunidades sobre la transformación digital, que aspira a convertirse en la referencia del sector. Un proyecto que nace con afán de continuidad y el interés de incentivar e impulsar la digitalización es España.

[Puedes seguir el evento en el siguiente enlace]

Este foro, que patrocinan Correos y Cepsa, cuenta con la participación de un plantel de excepción: La inaguración correrá a cargo de Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Una vez concluya la intervención de Artigas, el foro se articulará alrededor de tres bloques temáticos:

Digitalización de pymes en el que participarán personalidades del prestigio de Luis Garicano, eurodiputado y vicepresidente del grupo Renew Europe; Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME y Joaquín Abril-Martorell, chief digital officer (CDO) de Cepsa. La subdirectora de ABC, Yolanda Gómez, moderará este bloque.

Otro de los ejes temáticos será 'Conectividad Digital' con Víctor Calvo Sotelo, director general de DigitalES; Isidro Laso Ballesteros, experto del gabinete para la Innovación, la Investigación, la Educación, la Cultura y la Juventud de la Comisión Europea. Este mesa estará moderada por Eduard Martín Lineros, que es el CIO y director del Programa 5G de Mobile World Capital Barcelona.

El tercer y último bloque será el dedicado a otra de las tecnologías que están ya eclosionando, la 'Inteligencia Artificial' con Nuria Oliver, científica informática y Ph.D. Media Lab del MIT. Además de co-fundadora del European Laboratory for Learning and Intelligent Systems. Junto a ella, la catedrática en la UPC en Inteligencia Artificial y cofundadora del Intelligent Data Science and Artificial (IDEAI), Karina Gibert. La moderación correrá a cargo de Juan Carlos Fouz, CEO de CIONET Iberoamérica.