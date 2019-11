Vocento sube su Ebitda comparable a 27,3 millones hasta septiembre, un 9,4% más Los ingresos publicitarios crecen un 6,7%, en contraste con la bajada del mercado publicitario. La publicidad digital crece el 26,8%, y los ingresos publicitarios más el e-commerce ya suponen un 41,9% del total del Grupo

Vocento ha cerrado los primeros nueve meses del año con unos ingresos totales de explotación de 284,3 millones de euros, un 2,4% más que en el mismo periodo del año precedente. Los ingresos de publicidad han crecido un 6,7%, en un mercado que cae un 3%. Las marcas de Vocento han vuelto a registrar un mejor comportamiento que el mercado tanto en prensa offline (-8,9% vs -5,4%), como en la publicidad online (+26,8% vs +10,9%). Cabe destacar que la mejora de cuota en online se produce pese al efecto del menor inventario de los portales locales derivado del modelo de suscripción ON+.

Respecto de la evolución de los ingresos publicitarios según su origen local o nacional, se ha observado como la publicidad local, que representa el 52,6% del total publicidad, decrece un -2,1%, principalmente por la publicidad offline (-5,0%) que está impactada a su vez por los diferentes procesos electorales y por la caída en los ingresos por esquelas. Por su parte, la publicidad nacional ha crecido un +15,1%, debido a digital (+31,2%), que ya supone el 68,6% del total de publicidad nacional.

Por otro lado, los gastos de explotación sin amortizaciones han ascendido a 263,9 millones de euros, situando el Ebitda reportado en 20,4 millones, un 4,3% más que en noveno mes de 2018, con un efecto positivo de la NIIF 16 por 2,4 millones de euros y un impacto negativo de indemnizaciones (1,5 millones de euros).

Asimismo, el Ebitda comparable ha crecido hasta los 27,3 millones de euros, un 9,4% o 2,3 millones de euros más que en el ejercicio anterior, con una creciente diversificación de las actividades del Grupo. Cabe destacar además el crecimiento de ABC en los nueve primeros meses de 2019, con 3,6 millones de euros.

Con un incremento de las amortizaciones hasta los 14,4 millones de euros, el resultado de explotación (EBIT) se ha situado durante 9M19 en los 6 millones de euros. El diferencial financiero del grupo ha mejorado en 33,7%, desde los -2,8 millones de euros entre enero y septiembre de 2018 a -1,8 millones en los nueve primeros meses de este año, a pesar del impacto de la NIIF 16 por +174 mil euros. Esta mejora se explica por la progresiva reducción de la deuda financiera media y la mejora de los costes totales de financiación. El resultado antes de impuestos es de 2,5 millones de euros.

La generación de caja ordinaria ha sido de 17,1 millones de euros. La entrada en vigor en 2019 de la norma internacional de contabilidad NIIF 16 ha situado la deuda financiera en 62,7 millones de euros.

En un sector en plena transformación, Vocento ha impulsado nuevas iniciativas de diversificación como la reciente adquisición de las agencias creativas Tango y Pro Agency, o la apuesta creciente de los modelos digital ON+, que han incrementado su base durante estos nueve meses hasta alcanzar los 36.000 suscriptores.

Áreas de negocios

En Periódicos, los ingresos de explotación (incluye actividad offline y online) durante los nueve primeros meses de este año han ascendido a 235,8 millones de euros, un 0,8% más que durante el mismo poerido de 2018, a pesar de que la venta de ejemplares ha supuesto un descenso del 5,5% en Prensa Regional, un 3,8% en ABC y un 7,6% en Suplementos y Revistas.

Las ventas por publicidad han alcanzado los 96,1 millones de euros, con un incremento del 1,4% respecto a 9M18. En los Regionales descienden un 0,7%, y en ABC crecen un 12,2%, destacando los ingresos de ABC.es, que suben un 27,2%.

Otros ingresos han ascendido a 39,8 millones de euros, con un incremento del 17,6% gracias, entre otros motivos, a la adquisición de Donosti Cup en el tercer trimestre de este año y a los mayores ingresos en trabajos de impresión con terceros.

En este contexto, el Ebitda comparable han ascendido a 22,5 millones de euros, en comparación con los 22 millones en 9M18, mientras que la rentabilidad se mantiene con un margen de EBITDA comparable del 9,5%. Para mantener la rentabilidad del negocio tradicional, Vocento ha llevado a cabo durante los últimos años la reestructuración de las plantas de impresión. En virtud de dicho plan, durante 4T19 se concentrará la producción del norte en Comeco Gráfico Norte.

En Audiovisual, los ingresos de explotación han alcanzado los 24,3 millones de euros, con un descenso del 10,2% debido fundamentalmente a la menor actividad en distribución de Contenidos. Y el Ebitda comparable se sitúa en 7,5 millones de euros, lo que supone un descenso del 16,8%, debido principalmente al mismo motivo.

En Clasificados, los ingresos de explotación alcanzan los 20,8 millones de euros, con un crecimiento del 41,7%, respecto a 9M18, gracias a la incorporación al perímetro de AutoScout24. Excluyendo dicha operación, los ingresos hubiesen crecido un +9,0%. Merced a esta tendencia, los ingresos publicitarios crecen un 45,3%, con especial atención al crecimiento en los verticales de motor y de inmobiliario. El Ebitda comparable ha alcanzado en los nueve primeros meses del año los 4,5 millones de euros, 2,5 millones de euros más que un año antes.

En Gastronomía y Agencias, los ingresos de explotación han alcanzado 6,2 millones de euros, prácticamente duplicando la facturación de un año antes, tras la incorporación en el mes de septiembre de las agencias de publicidad Tango y Pro Agency. El Ebitda comparable ha alcanzado los 624.000 euros, con una contribución de Gastronomía de 595.000 euros y un positivo impacto de las agencias, en su primer mes de permanencia en Vocento.