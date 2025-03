Vocento obtiene un beneficio neto consolidado de 6,25 millones de euros en 2019

Vocento ha cerrado 2019 con unos ingresos totales de explotación de 394,6 millones de euros, un 2,2% más que en el ejercicio precedente. Tras incluir la partida de gastos por impuestos y el mayor resultado atribuido a los minoritarios, el resultado neto se sitúa en 6,25 millones de euros , frente a los 10,86 millones de 2018.

Este descenso se explica por las mayores indemnizaciones contabilizadas este año y por efectos no ordinarios, como han sido la plusvalía de la venta de inmuebles de 2018 y la minusvalía en la venta de Infoempleo.

Durante 2019, los ingresos publicitarios digitales más e-commerce ya suponen un 41,4% de la publicidad del Grupo. Si se suman a digital los ingresos por la diversificación, que crecen tras la adquisición de las agencias Tango y Pro Agency , el incremento de los ingresos con origen en digital y en la diversificación es de un 36,8%.

Las marcas de Vocento cierran el 2019 con un mejor comportamiento que el mercado tanto en publicidad offline (-5,8% vs -9,9%), como online (+23,6% vs +11,2%). Cabe destacar la mejora de cuota en online pese al efecto del menor inventario de los portales locales derivado del modelo de suscripción ON+. En su estrategia de incrementar el peso de los ingresos digitales, Vocento aborda 2020 con el objetivo de que todos los regionales y ABC cuenten con el modelo ON+ de suscripciones digitales de pago.

El crecimiento de la publicidad en 2019 ha sido del 5,5% (+0,2% comparable frente al -3,0% del mercado publicitario), empujada por la publicidad digital que ha crecido el 21,8%.,

La publicidad local, que sigue siendo el 52,2% del total, ha disminuido un 3,5%, debido principalmente a la publicidad offline, afectada a su vez por el descenso de las esquelas y por las elecciones generales, autonómicas y municipales. La publicidad nacional, por su parte, ha crecido un 13,7% gracias al buen comportamiento del digital (+29,5%) , que ya supone el 67,2% del total de publicidad nacional.

En cuanto a la estrategia de diversificación llevada a cabo por Vocento desde 2017, las adquisiciones de Donosti Cup, Tango y Pro Agengy (2019) , junto con la organización del primer foro de la Mujer, WomenNow , la creación de la plataforma de publicidad programática WeMass , y el lanzamiento de la oferta comercial conjunta de las marcas de motor en Clasificados, Sumauto , permiten una evolución en la composición de los ingresos, donde la parte de Periódicos y Audiovisual tienen cada vez menos peso, mientras que digital y diversificación ya suponen un 27,7% del total.

El EBITDA comparable alcanza los 49,6 millones de euros, un 6,9% más respecto a 2018. Destacan ABC y Clasificados con un crecimiento en 2019 de 3,5 y de 3,1 millones de euros , respectivamente. El EBITDA reportado mejora un 2,7% y alcanza los 42,3 millones.

El resultado de explotación (EBIT) disminuye el 12,8% y se sitúa en 23,5 millones de euros, en comparación con los 26,9 millones de 2018. El descenso se explica principalmente por el incremento de las indemnizaciones en 2019 frente a 2018 y por el resultado por enajenación de inmovilizado del ejercicio anterior, que recogía una plusvalía por la venta de inmuebles.

El diferencial financiero mejora en un +25,5% desde -3,7 millones de euros en 2018 a -2,7 millones en 2019. Su positiva evolución se explica principalmente por la reducción de la deuda financiera media y por un menor gasto por la permuta de intereses ligada al préstamo sindicado.

La posición financiera de deuda neta a 31 de diciembre de 2019 se situó en -52,8 millones de euros vs los -42,9 millones respecto al cierre de 2018. La ratio Deuda Financiera Neta/EBITDA comparable se sitúa en 1,1x veces. La compañía en este ejercicio ha generado +25,2 millones de euros de caja positiva en su operativa ordinaria.

El beneficio neto se sitúa en 6,25 millones de euros, con un descenso del 42,4% sobre 2018, impactado por extraordinarios. Tras el cierre del ejercicio y con este beneficio neto positivo, el Consejo de Administración ha aprobado un dividendo de 0,036 euros por acción , frente a los 0,032 euros por acción previstos tras el cierre del ejercicio 2018.

Resultados por áreas de negocios

En Periódicos , los ingresos de explotación se sitúan en 324,9 millones de euros , el 0,5% menos que en 2018. En la evolución de la difusión en prensa regional se observa una ralentización de la caída anual en 2019 (-6,9%) respecto a la de 2018 (-7,5%), mientras que la difusión media de ABC desciende un 8,4%, pasando de los 74.291 ejemplares a los 60.079 de 2019. El peso de Periódicos en el EBITDA del grupo es cada año menor en favor de otras áreas de crecimiento y/o diversificación, como Clasificados, Gastronomía o Agencias.

La evolución de la rentabilidad de los Regionales está afectada por disminución de ingresos publicitarios, que se explica a su vez por menores ingresos de Administraciones Públicas y esquelas, y por el efecto del lanzamiento de ON+ (uno de cuyos efectos es un menor inventario a comercializar, y cuyo impacto se estima en un millón y medio de euros en ingresos publicitarios). El menor margen de difusión refleja la creciente dificultad de compensar la caída de ingresos por venta de ejemplares con ahorros en costes impresión y distribución, y el incremento del precio de papel en 2019. Ante esto, el Grupo ha acelerado la integración de sus dos imprentas en el País Vasco , para generar mayores ingresos y ahorros de costes.

El EBITDA comparable asciende a 42,1 millones de euros, con un descenso del -2,6% sobre 2018. La incorporación en el perímetro de Donosti Cup , el ahorro de los costes de personal y el incremento de los costes comerciales compensan en parte el descenso en ingresos. Por su parte, el EBITDA de ABC crece un 51,8%, hasta los 10,37 millones , gracias al buen comportamiento de su publicidad, especialmente al crecimiento de digital, y al efecto de la NIIF 16. En cuanto al EBITDA de Suplementos y Revistas, se ve afectado por la disminución de la publicidad offline.

En Audiovisual , los ingresos de explotación alcanzan los 32,95 millones de euros, lo que supone un 8,6% menos que el ejercicio anterior. La caída se explica principalmente por la menor actividad en la distribución de contenidos, que ha experimentado una bajada del 45,48%. El EBITDA comparable se sitúa en 10,4 millones, con un recorte del 14,9% respecto a 2018.

En Clasificados , los ingresos de explotación ascienden a 27,8 millones de euros, un 39,7% más que en 2018, gracias a la incorporación al perímetro de AutoScout24 . El EBITDA comparable se incrementa en un 98,4% respecto al ejercicio anterior, hasta alcanzar los 6,3 millones de euros, gracias al crecimiento en las categorías de motor e inmobiliario.

En Gastronomía y Agencias , los ingresos de explotación alcanzan los 13,69 millones de euros, tras las incorporaciones en el 2019 de las agencias de Tango y Pro Agency, que se enmarcan dentro de la estrategia de diversificación de Vocento. La integración de ambas agencias permite además explotar múltiples sinergias con el Grupo en áreas como la comercialización de publicidad o la organización de eventos. Por su parte, el área de Gastronomía sigue su positiva evolución con la celebración de nuevos eventos tanto en territorio nacional, con «El Encuentro de los Mares», como a nivel internacional con la celebración del congreso «Madrid Fusión Bogotá». El EBITDA comparable en 2019 ha sido de 1.932 miles de euros, un 130,5% más que en 2018.