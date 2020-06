Especial Somos Hogar La vivienda de lujo sigue en movimiento Las grandes inmobiliarias de este nicho aseguran que estos inmuebles están cumpliendo su habitual papel de valor refugio en las crisis, a pesar de la ausencia temporal de demanda extranjera

El sector de la vivienda de lujo se enfrenta a algunos cambios como consecuencia del coronavirus aunque ha sorprendido positivamente su buen comportamiento durante las últimas semanas. El interés en este tipo de casas no ha cesado en estos meses de confinamiento aunque de momento se ha perdido al comprador extranjero, hasta que pueda regresar a España. «Sorprendentemente no está afectando mucho, vemos bastante movimiento, aunque todavía es pronto para saber si va a tener un impacto grande», indica Constanza Maya, directora de operaciones y expansión de Engels & Völkers para España, Portugal y Andorra. «El segmento de lujo es un valor refugio en situaciones de crisis y no registra una excesiva fluctuación. De hecho, en estos momentos existe gran interés para la compra de bienes inmuebles de lujo, lo que convierte a nuestro sector en uno de los pocos ganadores en esta coyuntura», afirma Christophe Chevallier, director de Barnes Madrid.

En estas últimas semanas se buscan «casas grandes, pisos buenos, que tengan mucha luz, con piscina y que tengan buenas zonas comunes», refiere Maya. Casas que en función de las zonas en las que se encuentren, suelen pertenecer al sector de lujo. Notan además un aumento entre los españoles en la búsqueda de segunda residencia «e incluso de la tercera residencia en zonas de montaña, campo... se busca ahora más el contacto con la naturaleza», añade. En las solicitudes recibidas en Barnes, por ejemplo, «llama la atención la elevada demanda para la compra de propiedades y el cambio de criterios de búsqueda de algunos compradores hacia viviendas con jardín y terraza».

Hablamos de un sector en el que la decisión de compra tarda más que en la adquisición de casas de valores bajos por lo que a medio y largo plazo la pandemia puede tener apenas impacto en las ventas. «Cuantos más turistas extranjeros tengamos crece el interés en comprar casa pero hablamos de decisiones que pueden llevar más de un año», resalta la profesional de Engels & Völkers. Esta inmobiliaria trabaja en España con más de 40.000 propiedades a la venta (entre franquicias y negocio propio) de la cuales una cuarta parte están valoradas en más de un millón de euros. Desde Barnes esperan que la demanda nacional recupere el protagonismo en detrimento de la extranjera por la falta de movilidad entre países durante las próximas semanas. «Pero es evidente que en cuanto se abran fronteras de nuevo, el interés internacional por el mercado de lujo español se recuperará», matiza su director.

Bajada de precios

Por el momento parece difícil saber cómo va a evolucionar esta crisis en el valor económico de las viviendas de lujo. Según las previsiones de la agencia Barnes, en las siguientes semanas el precio de este tipo de vivienda con menos demanda bajará un 10% en España. «Con la llegada de la fase 1, las bajadas de precios en Madrid y Barcelona serán del 5-10% en aquellas propiedades con menos interés para los compradores o que estaban sobretasadas antes de la crisis, mientras que en mercados más internacionales como el de la Costa del Sol los descensos serán del 10-15%», cuenta Christophe Chevallier. Zonas de segundas residencias como la de la Costa Brava también sufrirán recortes de hasta un 20% en función de las necesidades de liquidez de los propietarios.

Desde Engels & Völkers recuerdan que los alemanes compran sobre todo viviendas en Mallorca, los franceses en Cataluña y los belgas y noruegos en la Costa del Sol y en la Costa Blanca. «En Marbella no bajan los precios, vemos otra vez mucho interesado nacional, de Madrid, al igual que en Sotogrande», apuntaConstanza Maya. Recuerda además que lo más normal es que el vendedor no tenga prisa por vender el inmueble «y si refiere ofertas por debajo de lo que pide prefiere esperar o simplemente no vender». Aunque ahora haya ofertas más bajas por parte de los compradores, «no se refleja en las ventas, porque se mantienen los precios», añade.

Madrid, referente internacional

Hay que recordar que Madrid sigue ganando importancia en el panorama internacional inmobiliario para la compra de residencias de lujo y ocupa la segunda posición a nivel mundial de la lista de ciudades más interesantes para la inversión inmobiliaria en este 2020. Se encuentra por detrás de Londres, y por encima de otras plazas de referencia en el mercado europeo como Lisboa, Génova, Budapest o Moscú, tal y como indica el estudio Barnes Global Property Handbook.

Según el informe anual de la inmobiliaria de lujo Barnes relativa al año pasado, en Madrid, Valencia o Sevilla, así como zonas de la Costa Brava, la Costa del Sol, el litoral valenciano o las islas Baleares y Canarias, el aumento de los precios ascendió hasta un 3%, superando en algunas zonas los 8.000 euros por metro cuadrado. Teniendo en cuenta las características de las viviendas, la mayor parte de la demanda se concentró en propiedades que iban desde los 500.000 euros hasta los 2,5 millones, con una superficie de entre 150 y 500 metros cuadrados. El comprador nacional acaparó el 80% de las transacciones generadas, mientras que los latinoamericanos, franceses, británicos, alemanes y belgas fueron los compradores extranjeros más activos durante el año pasado.