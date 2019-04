Los viernes sociales engordarán en mil millones de euros el déficit de 2019 La Autoridad Fiscal cree que el agujero de la Administración rebasará en 10.000 millones su objetivo, al acabar en el 2,1% del PIB, si bien la prórroga reducirá el déficit en 800 millones por el menor gasto

La andanada de decretos leyes que el Gobierno ha aprobado desde la convocatoria de elecciones, los llamados «viernes sociales», dejan una factura para este año de casi mil millones de euros, en concreto, 920 millones. Así lo calcula la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que ha presentado esta mañana su Informe sobre los Presupuestos Iniciales de las Administraciones Públicas en el que cifra en el 2,1% del PIB su previsión de déficit, es decir, 10.000 millones por encima del objetivo del 1,3%.

¿Tiene la culpa de este desvío la no aprobación de los Presupuestos, como esgrime el Gobierno? No, de hecho la Airef sostiene que ocurre todo lo contrario: la ausencia de cuentas provoca que el déficit disminuya con mayor rapidez, ya que pese a la aprobación de decretos no han entrado en vigor todas las medidas de gasto que contenían los Presupuestos, que ascendían a 5.250 millones.

Los gastos serán así 3.700 millones inferiores a lo contenido en las cuentas, que compensa el aumento de ingresos por el alza de impuestos, que la Airef estimaba en 2.908 millones, muy por debajo de los 5.654 que presumía Hacienda: el saldo provoca que con la prórroga se vaya a mejorar el déficit en 792 millones.

Una cifra que sería 920 millones mayor sin los viernes sociales: finalmente y por decreto, han entrado los 138 millones de ingreso mínimo vital, 242 millones del susbsidio para parados mayores de 52 años, 225 por el incremento del permiso de paternidad de 5 a 8 semanas y por el aumento de las cuotas a la Seguridad Social de los cuidadores mientras que el plan de formación a parados de larga duración que se aprueba hoy no está contemplado. Como ya informó ABC, si se coge el coste plurianual de medidas como el aumento de los permisos de paternidad el impacto es considerablemente superior, de casi 4.000 millones.

De hecho, como avanzó ABC los planes de Hacienda consisten en ajustar inversiones para que el déficit se reduzca, las cuentas contenían 2.320 millones de aumento de las inversiones que, al no ejecutarse, explican la mayor parte de esta reducción del déficit frente a un escenario con Presupuestos. Las cuentas contenían un aumento del 20% de inversiones, sobre todo, ferroviarias. Pese a todo, la Airef cree que el ajuste estructural será nulo, que se deberá íntegramente al crecimiento económico, por lo que España se arriesga a que la Comisión Europea le abra un procedimiento de desviación significativa ya que el objetivo de Bruselas es que este recorte sea del 0,6% del PIB este 2019.

Autonomías y ayuntamientos, cumplidores

La Airef ha augurado que las comunidades autónomas cumplirán el objetivo del 0,1% del PIB si se actualizan las entregas a cuenta con el mes adicional de IVA de 2017 (si no, se irán al 0,3%, 2.500 millones adicionales) la Administración Central triplicará su objetivo del 0,3% para acabar en el 1%, los ayuntamientos repetirían un superávit similar al 0,5% de 2019 mientras que la Seguridad Social tendría un agujero del 1,4%, 6.000 millones más que su meta del 0,9%.

Pese a ello, la Airef mejora sus previsiones en una décima para el sistema debido al fuerte aumento de las cotizaciones en 2018, que hicieron que su déficit fuera menor a lo estimado en un inicio. No obstante, el gasto en pensiones aumentará considerablemente en 2019: un 1,6% del alza se debe al efecto sustitución de más jubilados con mayores pensiones frente a los que abandonan el sistema, otro 1,6% es por la revalorización con el IPC, un 1,2% es por la compensación del desvío de una décima que se produjo en 2018 y otro 1,2% porque hay más pensionistas, a medida que se acerca el retiro de la generación del baby boom.

En los impuestos, el que más aqueja que no se hayan aprobado las alzas fiscales que preveía el Gobierno es el de Sociedades, que reducirá su recaudación en 2019 a ojos de la Airef un 0,2%, pese al crecimiento económico. El IVA aumentará un 4,4% sus ingresos a rebufo del consumo y el IRPF, un 3,9% por el despertar salarial y del empleo.