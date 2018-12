VÍDEO Consejos para elaborar menús de calidad en Navidad al alcance de todos los bolsillos Los expertos de un mercado de abastos de Madrid nos dan sus recomendaciones con el fin de elegir alimentos frescos a un buen precio

La Navidad está a la vuelta de la esquina y ABC ha visitado el madrileño Mercado de la Paz para comprobar «in situ» cuáles son los alimentos más comprados para preparar la cena de Nochebuena, sus precios y aprender -de la mano de los expertos- qué ingredientes no pueden faltar a la hora de elaborar un menú de calidad que esté al alcance de todos los bolsillos. Por otro lado, comprobamos que el aumento de la demanda de productos frescos en las vísperas de Navidad conlleva una inevitable subida de precios que se repite todos los años. De un informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) se extrae que todos los pescados -excepto la lubina-, los mariscos, las frutas y las verduras han subido de precio respecto al año pasado. Por el contrario, todas las carnes han registrado descensos, salvo el pavo, que se ha encarecido. Para evitar timos, la OCU aconseja a los consumidores que adelanten las compras, congelen alimentos o bien opten por la preparación de menús alternativos con productos que cuenten con un precio más bajo.

El artículo que más había subido de precio a principios de diciembre -un 99,7%- era el kilo del percebe gallego, que marcaba en su etiqueta unos 80,46 euros en comparación con los 40,30 euros de un año antes. Le seguía el kilo de angulas, que se vende ahora por 1.145 euros frente a los 600 euros del año pasado, lo que supone un incremento del 90%. A continuación, se situaban las ostras (+29,6%), la piña (+18,8%) y el besugo (+18%).

Uno de los encargados de la casi centenaria Pescadería José Ramón , Rubén Martín Dueña confirma que algunas especies de pescado han subido de precio más que en años anteriores por las protestas de los «chalecos amarillos» y los temporales. «El producto fresco está algo más caro que otros años por los temporales y las huelgas en Francia», cuenta. Entre los productos que más se han encarecido cita el besugo e incluye las angulas y los carabineros dentro de los pescados a un precio mayor.

Martín Dueña, que especifica que las lubinas y las doradas son el pescado más vendido en estas fechas, aclara que para distinguir un producto de calidad y evitar timos lo más importante es fijarse en que los ojos estén brillantes, que la textura sea rígida y el color del pez tenga una tonalidad viva.

A la hora de preparar una cena al alcance de todos los bolsillos, este pescadero aconseja ante todo al cliente que deposite la confianza en su comerciante. En la lista de pescados a buen precio y de calidad incluye el langostino marfil, doradas de ración y lubinas de piscifactoría y estero en vez de productos más caros como la lubina salvaje de pincho o las gambas de Huelva. .

Marisco y pescado, los productos que más suben - ABC

Frente a la subida del pescado, el alimento que más se abarata respecto a 2017 es la pularda, ya que se vendía a principios de este mes 7,35 euros el kilo frente a los 9 euros de 2017, tal y como se extrae del estudio de la OCU. Le seguía la lubina con una rebaja del 2,7% ya que ha pasado de costar 10,75 euros a los 10,46 euros actuales y el redondo de ternera, que ha caído un 2,44% y se puede comprar ahora por 13,66 euros el kilo.

Por su parte, el responsable de Pollería Medina, Juan Antonio Fernández relata a ABC que la pularda, el capón y el pavón son los productos estrellas de la Navidad. «Ahora están a los mismos precios que en agosto: la pularda: a 9,90, el capón de Villalba a 15,90 euros y el pavo a 7,50 euros». Para un menú económico en nochebuena, Fernández recomienda el pavo: «Aproximadamente por 30 euros come una familia de 15 personas. En calidad relación precio es de lo mejor del mercado».

La pularda es una de las opciones más económicas - ABC

Las frutas y verduras no son un elemento clave de menú navideño -excepto el cardo y la lombarda-, pero sí de los días posteriores en los que buscamos comidas más ligeras y con menos grasas. « Los productos que más se venden son mangos, aguacates, cerezas piña y el melón», cuenta el encargado de Frutas Mari Carmen, quien aclara que las uvas sin pipos ya se venden a lo largo de todo el año. «Las uvas ya no suben de precio porque no hay escasez, ahora hay uvas de todos los sitios. Ya no es como antes, que solo había uvas de aquí», explica.

Las verduras y frutas que deben formar parte de un menú barato ahora son las acelgas, coliflor y las alcachofas, «que empizan a bajar». Las frutas más baratas en esta época son las de temporada, como las naranjas y mandarinas. Entre las piñas, las que marcan un precio menor son las de Colombia o Costa de Marfil. Las más caras -y también las de mayor calidad- son las originarias de Costa Rica.

Las uvas sin pepitas son uno de los productos estrellas de Navidad - ABC

Los polvorones y mazapanes son también un clásico de la mesa navideña. José Sanabria, propietario de una tienda de productos gourmet en el Mercado de la Paz, cuenta que que estos productos, junto a los turrones, son los más vendidos ahora. Los precios de los polvorones van «desde los 10 euros el kilo hasta los 30 euros» y desvela que este año han bajado «un poco porque se ha abaratado la almendra». Dentro de un menú económico aconseja incluir productos cuya relación calidad y precio«están muy bien», aunque reconoce que «evidentemente cuando son más caros en algo se mejora».