Viajar ilustra mucho. Pero Sánchez lo ha constatado esta misma semana en su tournée por la Europa calvinista y frugal. La solidaridad es un concepto precioso que deberíamos practicar todos con mayor frecuencia e intensidad. Pero es mucho más fácil pedirla y hasta exigirla que prestarla. No es una cuestión de ideologías. A la hora de pedir ayuda, Sánchez ha encontrado dificultades similares en todos los gobiernos. No se trata de afinidades. Se trata de que no se puede ser frívolo y exigir seriedad . No se puede ser manirroto y exigir generosidad. No se puede incumplir las reglas y pedir lo que nos has sabido ofrecer. Sánchez creía que Europa era Jauja. Pues no. Es un club de viejos cascarrabias , celosos de sus ahorros y poco dispuestos a perdonar las travesuras juveniles.

Mark Rutte, le centró el asunto: «Si tienes problemas, busca dentro la solución» o algo similar. Pedro Sánchez resumió la situación al aterrizar en Barajas: «Todos tendremos que hacer concesiones para alcanzar un acuerdo». Es cierto, pero sobre todo las tendrá que hacer él. Es decir, sobre todo nosotros. No porque ellos sean malos, sino porque nosotros pedimos y ellos dan.

Será difícil que las ayudas sean tan cuantiosas como deseábamos. Será más difícil que haya tantas subvenciones y tan pocos créditos como pensábamos y será imposible que las ayudas lleguen sin condiciones para que éste gobierno se dedique a lo que mejor sabe hacer: gastar lo que no ha ahorrado y repartir lo que no tiene.

No, las cosas no serán así. Serán más duras y más difíciles. Nos darán ayudas, no por bondad, ni siquiera por solidaridad, sino porque les conviene que nadie quiebre y rompa el euro , pero las darán con condiciones. Es posible que no las impongan, antes de entregarlas, como sucedió en la crisis anterior. Eso dio mala imagen y todos los gobiernos tienen a su Iván Redondo. Las darán, pero nos pedirán un plan de utilización que cumpla sus expectativas. Tsipras pasó por el trago y cedió. Varoufakis , que tenía dinero, prefirió dejarlo e irse. ¿Qué hará Sanchez? Ceder y encontrar una explicación. ¿Qué hará Iglesias ? Si cede, agota el escaso crédito que tiene y profundizará su debacle. Y si no cede, se tendrá que ir, antes. ¿De verdad cree usted que se irá? Yo no.