¿De verdad es un paraíso?

IGNACIO MARCO-GARDOQUI

El pasado jueves en el comentario a la reunión de la Comisión de Política fiscal calificábamos en estas páginas de «paraíso fiscal» al régimen vigente en el País Vasco, lo cual me parece muy injusto. Es cierto que el PNV ha dicho que los planes avanzados por el Gobierno incluyen nuevas figuras de impuestos que deberán incluirse y acomodarse al sistema de Concierto. Pero no es solo un deseo, ni siquiera un capricho más de los nacionalistas, es la simple aplicación de lo previsto en la Ley. Si no gusta el sistema de Concierto habrá que modificarlo, pero mientras esté en vigor habrá que cumplirlo, ¿No es así?¿No es esto lo que pedimos a los catalanes todos los días?

El País Vasco –para desgracia de sus habitantes– dista mucho de ser un paraíso fiscal. El tipo del IVA es igual al del resto de España; el Impuesto sobre Sociedades ha sido superior al del régimen común durante muchos años y ahora va a ser tan solo un punto (¡un punto porcentual!) inferior.

En la tributación individual, el marginal del IRPF es superior al de la mayoría de las comunidades y no deberíamos olvidar que en el «paraíso» fiscal vasco existe el Impuesto sobre el Patrimonio del que no disfrutan los sufridos habitantes del «infierno» fiscal madrileño y que puede elevar la tributación personal hasta el 65%. Entre el 43,5% de marginal vigente en Madrid y el 65% del País Vasco, ¿De verdad que es éste el «paraíso fiscal»?

Como consecuencia de todo ello, en los últimos tiempos se está produciendo un importante flujo de deslocalizaciones fiscales desde el País Vasco hacia Madrid. Una de dos, o los vascos somos bobos (Quizás no habría que descartarlo del todo) o se van en busca de entornos fiscales más favorables. ¿Hay alguna otra explicación, ahora que el terrorismo de ETA ha desaparecido?

Por otro lado, si de lo que se trata es de calificar el Cupo –las relaciones financieras entre el conjunto del País Vasco y la Hacienda central–, y no la tributación de las personas físicas y jurídicas, primero hay que aclararlo y luego, antes de asegurar que es injusto, hay que probarlo. Y, si resulta que es así, habrá que denunciar por prevaricadores a todos los gobiernos centrales que los han aprobado desde la Transición.

¿Alguien se acuerda y valora el hecho de que los vascos aportamos por PIB (6,24%) y no por población (menos del 5%) lo que supone un enorme ejercicio de solidaridad? ¿Alguien se acuerda y valora el hecho de que los vascos aportamos en base al 6,24% del PIB cuando el INE asegura que somos solo el 6,1%? ¿Alguien se acuerda y valora el hecho de que el sistema de Concierto incluye la corresponsabilidad fiscal, lo cual nos impide acudir a cosas tan bonitas y generosas como el FLA?

Se ha dicho, sin probarlo, que el Cupo incorpora una insuficiencia de aportación de unos 5.000 millones. Si eso es un privilegio, ¿cómo se califican los más de 200.000 millones de euros que deben al Estado el resto de las comunidades y que nadie sabe ni cuándo ni cómo se van a devolver?