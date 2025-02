Verano caliente: los sindicatos preparan huelgas en aeropuertos y carreteras

¿Se acuerdan de la 'nueva normalidad'? Parecía que íbamos a vivir en ella toda la vida. Pues no. La 'vieja' normalidad, la de siempre, se abre paso con fuerza en España de cara al verano. Clásicos que regresan como los turistas británicos, las playas ... llenas... y las huelgas en el transporte. Porque los sindicatos preparan ya un verano caliente en los aeropuertos, el control aéreo e incluso las carreteras españolas. Movilizaciones (o amenazas de movilizaciones) que amenazan el primer verano poscovid del turismo.

Paros europeos en Ryanair

El conflicto más inmediato y que más preocupa a los pasajeros son las seis jornadas de huelga de 24 horas que han convocado los tripulantes de cabina de Ryanair en las diez bases que tiene operativas la compañía (Madrid, Málaga, Barcelona, Alicante, Sevilla, Palma, Valencia, Girona, Santiago e Ibiza). Unos paros previstos para los días 24, 25, 26 y 30 de junio y 1 y 2 de julio y que han sido convocados por USO y Sitcpla como protesta a la negativa de la compañía a negociar el convenio colectivo con estos sindicatos.

En las últimas horas las movilizaciones se han recrudecido tras la decisión de los sindicatos de Bélgica, Portugal, Francia e Italia de sumarse a los paros. Al menos, a las tres primeras jornadas de huelga. Los sindicatos han denunciado la falta de aplicación de la legislación laboral de cada país a sus tripulantes, las sentencias judiciales sin ejecutar, la búsqueda de sindicatos sin representación que avalen unas condiciones precarias para sus tripulaciones y el empleo de la coacción y el miedo en la gestión de su personal.

Movilizaciones en easyJet

Pero la de Ryanair no es la única huelga convocada en el sector aéreo. Este martes, el sindicato USO ha anunciado que convocará nueve jornadas de huelga para los próximos 1, 2, 3, 15, 16, 17, 29, 30 y 31 de julio, coincidiendo con el primer, tercer y último fin de semana del mes. Paros de 24 horas a los que están llamados los 450 tripulantes que la aerolínea británica tiene en El Prat, Málaga y Palma.

La organización tiene unas reclamaciones similares a las de los tripulantes de Ryanair , ya que según USO easyJet también se niega a negociar el convenio colectivo. «La empresa no tiene interés en negociar la mejora de las condiciones laborales de los tripulantes en España, para que tengamos las mismas condiciones de trabajo que los que operan en otras bases europeas como Francia y Alemania», ha explicado este martes Miguel Galán, secretario general de USO en EasyJet Málaga.

La compañía ya ha avisado que estas protestas pueden provocar una oleada de cancelaciones para esos días. Unas cancelaciones que serían indemnizadas . Los pasajeros recibirán una compensación por valor de 250 euros para vuelos de hasta 1.500 kilómetros, 400 euros para los intracomunitarios de más de 1.500 kilómetros -y para todos los demás entre 1.500 y 3.500- y 600 euros para el resto de vuelos.

Los controladores aéreos no descartan parones

También los controladores aéreos españoles amenazan con ponerse en huelga. La Unión Sindical de Controladores Aéreos, sindicato que agrupa a más del 90% del colectivo en España asegura que la posibilidad de hacer parones durante el verano «es real», como así adelantó La Razón.

Los representantes laborales de los controladores consideran que Enaire no ha puesto tierra de por medio para hacer frente a la falta de personal que sufren de cara al verano, cuando se esperan niveles de vuelos en los aeropuertos españoles en la misma tónica que antes de la pandemia.

Los transportistas amenazan con nuevas protestas

La amenaza también llega por tierra. Los pequeños transportistas, los que movilizaron los paros del sector en marzo, ya avisan de que pueden reanudar las protestas el próximo mes si el Gobierno no aprueba antes del 30 de junio la ley que articula que los camioneros no puedan trabajar por debajo de costes . Algo que casi al 100% no sucederá, pues los representantes del transporte y el ministerio del ramo trabajan con horizonte al 31 de julio para cerrar el texto.

Por lo que todo apunta a que los nuevos paros pueden ser una realidad en el mes de julio. La Plataforma Nacional para la Defensa del Transporte, la convocante de estas protestas, votará el próximo 26 de junio en asamblea la reanudación de las protestas.

Por lo que el sector ya teme que puedan sucederse unas convocatorias tan duras como las sucedidas en la segunda quincena de marzo, que dejaron graves daños en las flotas de las empresas por los actos vandálicos de los piquetes violentos . Y un gran agujero económico: tan solo la primera semana de manifestaciones dejó 600 millones de pérdidas en el transporte, la distribución y el sector primario.