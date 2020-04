Entrevista a Daniel Lacalle, economista jefe de Tressis y secretaro de Economía del PP «Vamos hacia el colapso y hay que alzar la voz para advertirlo» Daniel Lacalle (PP) critica que la línea de avales «nace muerta» y pide al Gobierno que rectifique sus errores

María Cuesta SEGUIR Madrid Actualizado: 03/04/2020 11:27h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Daniel Lacalle (1967) es, además de economista jefe de Tressis, secretario de Economía del PP. Pero en esta entrevista va por libre. Quizá por ello ofrezca una visión tan clara y sin tapujos de una crisis sin precedentes.

¿Cómo evalúa los datos del paro?

-Son muy negativos. No solo son malos los datos derivados de la situación excepcional que vivimos, también los previos. Las cifras muestran que antes de la declaración de emergencia ya vivíamos una desaceleración que ahora complica la salida de la crisis.

-¿Qué escenario macro maneja?

-En base a las previsiones de expertos independientes valoramos una caída del PIB para 2020 del -8%, con un aumento fuerte del paro que tendrá un pico del 35% y se estabilizará en torno al 20%, incluyendo los ERTE. Para 2021, el PIB se movería entre el 0% y el 2%, dependiendo de la velocidad con que se active la economía.

-¿Y para las pymes?

-Actualmente hay unas 900.000 empresas en riesgo de cierre de actividad o de una crisis muy profunda porque se les están disparando las necesidades de circulante a la vez que los ingresos se les están poniendo a cero.

«Las cifras muestran que antes de la declaración de emergencia ya vivíamso una desaceleracón que ahora complica la salida de la crisis»

-¿Qué le parecen los avales?

-Son totalmente inefectivos porque simplemente ayudan a endeudarse, no dan liquidez. La línea de avales nace muerta porque las empresas que pueden beneficiarse de ella ya tenían acceso al crédito. Y esta crisis no se produce por falta de crédito, sino por la desaparición, por orden gubernamental, de todas las ventas. Y no en un sector, sino en la mayoría. La severidad del impacto es tan importante que no se puede esperar que sea un paréntesis y menos aún que no vaya a tener efectos colaterales a medio y largo plazo.

Soluciones y errores

-¿Por dónde pasa la solución?

-Lo primero es aprovechar el enorme espacio fiscal que va a tener el Gobierno -con el permiso de la CE- para preservar el tejido productivo. No hay que plantear avales sino líneas de liquidez sin recurso, como ya ha hecho Alemania. Después reducir todas las partidas presupuestarias que son innecesarias en un escenario de crisis como el actual. Revisar subvenciones, gastos en administración, altos cargos... También liberar del pago de impuestos al trabajo y la actividad económica a todo el tejido productivo. Y por último dar protocolos y equipos a las empresas para proteger la salud común y las condiciones de trabajo y que puedan gestionar la cadena de suministros.

-¿Es un error cerrar la economía?

-En el mundo hay muchos países que se han enfrentado a la pandemia y solo dos, Italia y España, han tomado la decisión de cerrar la economía totalmente y va a tener unos efectos a largo plazo importantísimos. Creo que países como Alemania, Dinamarca o Corea del Sur lo que demuestran es que el Gobierno tiene que trabajar para contener la emergencia sanitaria pero también debe preservar el tejido productivo.

-¿Podría haberse evitado el cierre si se hubiera actuado antes?

-Es incuestionable que el Gobierno español no tomó las medidas necesarias a tiempo. Hay países que están mucho más cerca geográficamente de Italia y que han gestionado mucho mejor la pandemia.

-¿Queda margen de reacción?

-Tenemos muchísimo aún. Sobre el tejido productivo ha impactado un tsunami, pero todavía se le puede atender. Y por eso es tan importante que se escuchen las estimaciones de casas independientes. El Gobierno debe reconocer los errores que ha cometido y revertirlos.

-Tiempos revueltos, ¿tiempos de revoluciones?

-Me temo que la capacidad de los populismos y totalitarismos de aprovecharse de estas situaciones no es poca.

-¿Qué le parece que Pablo Iglesias apunte a las nacionalizaciones?

-No solo son irresponsables e intolerables, sino que además son profundamente dañinas para la recuperación de España. Además, el señor Iglesias olvida que la Constitución reconoce la propiedad privada y el derecho a ser indemnizado por una expropiación. Se debe creer que expropiar es gratis. Y no. Debería leerse mejor la Constitución que tanto predica. El interés general no tiene absolutamente nada que ver con los intereses de los dirigentes de Podemos.

«El Gobierno debe reconocer los errores que ha cometido y revertirlos»

-¿Se están defendiendo los empresarios lo suficiente?

-Los empresarios están siendo exquisitamente prudentes. Pero a veces la prudencia es peligrosa. Se nos está intentando vender el mensaje de que tenemos que remar todos en el mismo sentido. Pero cuando el sentido es hacia el colapso lo que hay que hacer es alertar de ello. Es esencial que en estos tiempos en los que el totalitarismo quiere aprovecharse para introducir medidas en contra de la libertad, todos sus defensores alcemos la voz.

-¿Intenta el Gobierno silenciar voces que se alejan del escenario queellos ofrecen?

-Se están frenando colaboraciones en algunas televisiones por cuestiones más que sorprendentes