Bases mínimas Valerio dice ahora que no hay nada cerrado con los autónomos sobre su cotización El Ministerio de Trabajo vuelve a rectificar ante el colectivo y el secretario de CC.OO. Unai Sordo critica el preacuerdo alcanzado ayer y pide que se vincule la cotización a los ingresos de los trabajadores por cuenta propia

Javier Tahiri

@javiertahiri Seguir MADRID Actualizado: 15/11/2018 15:44h

Nuevo giro del Gobierno sobre las bases de cotización de los autónomos. Si ayer los representantes de los trabajadores por cuenta propia, ATA y UPTA, cerraron un preacuerdo con el Ministerio de Trabajo, hoy la titular del departamento, Magdalena Valerio, ha asegurado que no hay ningún acuerdo cerrado con autónomos y ha afirmado que todavía se está en fase de negociación con las organizaciones de trabajadores por cuenta propia.

Así, ha hecho hincapié en que el encuentro de ayer «solo fue una reunión puntual de las muchas que está habiendo» y ha dejado claro que todavía no está definida la cuantía del aumento de la cotización para el año que viene.

ATA y UPTA anunciaron ayer que la subida preacordada de la base mínima de cotización era del 1,25% mientras que la de la cuota era de 0,2 puntos hasta un tipo del 30% –en lo que implicaría una subida de 63 euros en 2019 de media–. La propia Valerio ayer señaló antes de la reunión que «va a haber un acuerdo con las organizaciones de los autónomos y va a ser bueno para ellos» ya que se iba a aprobar una «pequeñísima subida de sus cotizaciones».

Veinticuatro horas después Valerio ha enfriado las expectativas del colectivo, si bien ha señalado que va a implicar una mejora "importante" de la acción protectora de este colectivo "con no mucha más cotización".

El preacuerdo también incluía que los trabajadores por cuenta propia contarán con mejores prestaciones. Entre ellas, mejores condiciones de acceso al paro por cese de actividad, mejoras también respecto a la formación, contingencias profesionales y bonificación del 100% por incapacidad temporal.

Como fuere, la titular del Ministerio ha asegurado que tiene "absoluto convencimiento de que va a haber acuerdo y va a ser bueno para los más de 3,2 millones de autónomos", y ha resaltado que "se van dando pasos en positivo" en las diferentes reuniones que se están manteniendo, informa Ep.

Las declaraciones de Valerio han generado estupor en un colectivo que ayer creía tener casi cerrado unas condiciones que ahora vuelven a estar en el aire, ante la indecisión del Ejecutivo. El propio presidente de ATA, Lorenzo Amor, señaló ayer en Twitter que el colectivo vigilaría que se cumplía lo comprometido: «El Gobierno debe decidir si mantiene los términos de este acuerdo o por lo contrario se desdice de lo acordado en una mesa de reunión con las organizaciones mayoritarias. Cualquier cambio, por pequeño que sea, nos tendrá enfrente», sentenció.

El Gobierno debe decidir si mantiene los términos de este acuerdo o por lo contrario se desdice de lo acorde en una mesa de reunión con las organizaciones mayoritarias..Cualquier cambio por pequeño q sea,nos tendrá en frente — Lorenzo Amor (@lorenzoamor_ata) 14 de noviembre de 2018

Críticas de CC.OO.

La de Valerio no ha sido la única reacción ante el preacuerdo alcanzado ayer. El secretario general de CC.OO, Unai Sordo, ha manifestado su «enfado» por el «anuncio de algo que no está confirmado y es un hipotético acuerdo del Gobierno con algunas asociaciones de autónomos», remarcando que UATAE, ligada al sindicato, no apoyó esta suerte de acuerdo.

«El problema en España del régimen de trabajadores autónomos no es exactamente la base mínima de cotización, no es exactamente el tipo que se aplica en la base mínima de cotización. El problema del régimen de autónomos en España es que no puede seguir existiendo la elección de la base de cotización al margen de los ingresos reales», ha criticado Sordo, quien ha urgido a que se impulse esta medida cruzando los datos de la Agencia Tributaria.

A contrapié

El Gobierno ha protagonizado un auténtico baile de propuestas a los autónomos en las últimas semanas. En un primer momento, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, señaló que para el año que viene cotizarían de acuerdo a sus ingresos, una semana después de que la Seguridad Social comunicara al colectivo que no sería así hasta 2020. Unas horas después, Pablo Iglesias le hizo rectificar para señalar que, efectivamente, entraría en 2020 la medida.

Para terminar de cerrar el guirigay de intenciones, esta subida del 1,25% fue la propuesta que apoyaron en el Congreso de los Diputados hace dos semanas PP, Ciudadanos, Pdecat y Compromís, ante la que se abstuvieron PSOE, Podemos, PNV y ERC.

Pros y contras

Pese a sus duras declaraciones, la ministra ha valorado que se incluya la cobertura de contingencias profesionales, apoyo a la maternidad para que los autónomos puedan dejar de cotizar y tengan bonificaciones a partir del segundo mes que estén de baja.

Asimismo, también ve positivo que se regule de otra forma el cese de actividad para que se simplifique la tramitación del paro de autónomos y sea una prestación «realmente útil para las personas que tengan que abandonar su actividad».

En esta misma línea, ha recalcado que el hecho de que se esté tratando ya el tema de la cotización de los autónomos es porque el Gobierno no quiere que el porcentaje de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) sea distorsionante en la cotización de los trabajadores por cuenta propia.

«Por eso, estamos trabajando en un plan más ambicioso que va a incluir más medidas respecto a autónomos y que se está negociando», ha apostillado Valerio, tras informar que no puede decir fecha de cuándo se cerrará, porque el Gobierno «respeta las mesas de negociación» y porque el diálogo «suele llevar más tiempo que el ordeno y mando».