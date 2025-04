El vacío legal de la plusvalía deja en el aire 90 millones en ingresos para los ayuntamientos

Entre vítores y aplausos, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero , prometía en el congreso del PSOE andaluz celebrado el pasado domingo «arreglar lo de las plusvalías» un día más tarde. Y es cierto que el lunes el Gobierno aprobó su ... reforma del impuesto. Pero la realidad es que «lo de las plusvalías» está todavía lejos de arreglarse.

El Tribunal Constitucional tumbó el cálculo del impuesto el pasado 26 de octubre , pero los cambios del Gobierno no entran en vigor hasta hoy. Y sin efecto retroactivo. Es decir, tras la reforma se dibuja un vacío legal de 15 días en los que, en principio, los contribuyentes han estado exentos de pagar este tributo, lo que deja un agujero de unos 90 millones en las arcas de los ayuntamientos españoles.

El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana - conocido coloquialmente como plusvalía municipal - supone la mayor fuente de ingresos para los ayuntamientos después del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI). Para este año, los consistorios tenían previsto recaudar 2.075 millones de euros por este impuesto, tal y como recordó Gestha el lunes. Esto se traduce en una pérdida de casi 173 millones en ingresos cada mes que el impuesto no se aplica; más de 86 millones cada quince días.

Tal y como publicó ABC, el vacío legal producido tras la sentencia del Constitucional animó a muchos contribuyentes a adelantar sus operaciones de venta para sortear el pago del impuesto. Sin embargo, fuentes jurídicas advierten de que todavía no se puede dar por hecho que estos pagos van a quedar exentos. Para empezar, porque la sentencia del Constitucional aún no se ha publicado en el BOE y sus efectos legales generan dudas. Y además, porque aunque el Gobierno asegura que no habrá retroactividad, el decreto ley aprobado el lunes puede ser modificado en el Parlamento si se tramita como proyecto de ley.

Los ayuntamientos, sin embargo, ven complicado gravar las operaciones producidas durante estos 15 días. Además, reconocen que saldrán perdiendo con la reforma. Ayer, el alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero , aseguró la adaptación a la sentencia del Tribunal Constitucional del impuesto de plusvalía supondrá que este dejará de ser «confiscatorio», pero también admitió que la recaudación « bajará de forma muy significativa en relación a lo que los ciudadanos pagaban hace cinco o seis años».

La reforma del Gobierno de la plusvalía municipal establece que para calcular la base imponible del impuesto se podrán usar dos métodos: aplicar unos coeficientes sobre el valor catastral en función del número de años transcurridos desde la transmisión o usar la diferencia entre valor de compra y el de venta .

En la mayoría de casos, esto supondrá una reducción del impuesto. Pero en algunos supuestos determinados los ciudadanos pagarán más, tal y como ha publicado ABC. Además, se fijará un coeficiente (de máximo 0,14) a aplicar a aquellos casos en que la transmisión se dé en menos de un año. Hasta ahora no se pagaba por las transmisiones realizadas en el plazo de un año desde la adquisición.

El Gobierno ha decidido aprobar la reforma vía decreto ley, lo que para organismos como los técnicos de Hacienda ( Gestha ) puede llegar a ser inconstitucional. Lejos de «arreglarse» el lío de las plusvalías promete todavía guerra en los tribunales