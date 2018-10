Uwbeauty, web de belleza con precios sin competencia Norma Garci ofrece una plataforma en la que el cliente puede encontrar los productos más icónicos y las firmas más exclusivas

Comenzó con un blog y hace pocas fechas puso en marcha su propia web de belleza, «Uwbeuty. com». Norma Garci ofrece una plataforma en la que el cliente puede encontrar «los productos de belleza más icónicos y las firmas más exclusivas con descuentos y precios sin competencia», asegura esta emprendedora madrileña madre de cuatro hijos.

Explica que la idea de negocio surgió de la necesidad de compartir todo lo que he ido descubriendo a través de su blog. «Me di cuenta de que gracias a él tenía acceso a una gran cantidad de marcas y productos y pensé, ¿por qué no lanzarme y crear un e-commerce donde el público pueda consumir fácilmente eso de lo que le hablo? ¿Por qué no ser un puente entre las marcas y el público?».

«Uwbeauty.com» es una tienda online especializada en belleza y lujo donde se puede encontrar maquillaje, perfumes y tratamientos para el cuidado de la piel y el cabello de las mejores marcas. Todo esto unido a unos precios muy competitivos y grandes descuentos. Además, la compra es muy cómoda e intuitiva gracias al diseño fácil de la web. Existe también la posibilidad de consultar a un profesional en tiempo real para despejar dudas o recibir algún consejo.

Explica Norma que esta web va dirigida a todas esas personas que se reconozcan adictos a la belleza y también les guste cuidar su bolsillo haciéndolo. «Y para las que aún no lo sean pero quieran descubrir este fantástico mundo también». En definitiva, explica que «Uwbeauty.com» es para cualquiera que «quiera cuidarse y sentirse mejor consigo mismo».