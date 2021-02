Unos 300.000 autónomos prevén echar el cierre a sus negocios este año El colectivo de trabajadores por cuenta propia - unos 3,25 millones- estima en más de 70.000 millones de euros las pérdidas desde el inicio de la pandemia, según el barómetro mensual de ATA

Carlos Manso Chicote Madrid Actualizado: 24/02/2021 11:18h

Si hay un colectivo sobre el que se está cebando la pandemia, este es el de los autónomos - 3.257.715, según el RETA a cierre de enero de este año- que exige al Gobierno un «plan de rescate urgente» basado en ayudas directas, en la línea de Francia o Italia, para evitar que miles de trabajadores por cuenta propia bajen la persiana definitivamente. Según el barómetro, que mensualmente elabora la asociación mayoritaria ATA (Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos), unos 300.000 autónomos tienen previsto cerrar sus negocios este año.

El informe también estima, que desde la irrupción del Covid el pasado mes de marzo, las pérdidas acumuladas ya superan los 70.000 millones de euros. En concreto, alrededor de un millón de autónomos vinculados al sector de los eventos, el ocio y el comercio, hablan de mermas superiores a los 30.000 euros.

A juicio del presidente de ATA Lorenzo Amor, lo anterior demuestra la necesidad de «un plan de emergencia que permita a los autónomos enfrentarse a los próximos meses, amortiguar la caída de actividad y evitar el cierre de empresas, autónomos y, por ende, la destrucción de empleo».

Las pérdidas han sido generalizadas entre los autónomos: ocho de cada diez reconocen en el barómetro que su facturación ha sido inferior en 2020 respecto al año anterior, y unos dos millones de trabajadores por cuenta propia (61,8%), calcula que el desplome de sus ingresos ha superado el 60% durante el último ejercicio. Apenas un 3,5% de los autónomos estiman que el año pasado creció su facturación.

Pesimismo para 2021

¿Y este año? No hay mucho margen al optimismo: el 57,8% de los encuestados se muestra convencido de que sus ingresos volverán a caer este año mientras que un 23,4% creen que no variarán respecto a los de 2020 y apenas el 5,1% apuestan por que crecerá su facturación. También se muestran muy prudentes sobre la recuperación de la economía: uno de cada tres autónomos, el 33,4%, estiman que está no tendrá lugar hasta 2023. Hay un consenso general - superior al 72%- en que la luz definitiva al final del túnel tardará más de un año en llegar.

Al drama de vivir sobre el alambre, pendiendo de un hilo para no echar definitivamente el cierre, se añade la responsabilidad hacia sus trabajadores. Estos meses de pandemia han tenido que adoptar decisiones difíciles: el estudio de ATA señala que el 41,1% de los autónomos se han visto obligados a realizar un ERTE a parte o toda su plantilla aunque más de 500.000 empleados por cuenta propia han logrado mantener al 100% de sus trabajadores dados de alta. Por otra parte, un 7,3% de los encuestados se muestran seguros de que van a tener que solicitar un ERTE a corto - medio plazo.

En paralelo, las necesidades de financiación se tornan cada vez más acuciantes: medio millón de autónomos tienen previsto solicitar algún tipo de apoyo financiero durante este año, mientras que el 43,7% considera que no necesitará pedir ningún préstamo. Además, el 34,2% de los autónomos -alrededor de un millón- ya ha pedido algún tipo de financiación a través del ICO o de forma privada. Tampoco ayuda que uno de cada tres autónomos aseguren que ya padecen la creciente morosidad pública y privada.

Nuevo suspenso generalizado para Sánchez

Como ha sucedido en barómetros anteriores, Pedro Sánchez recibe un contundente suspenso del colectivo autónomo. En concreto, apenas obtiene un 2,85 sobre 10 de nota media que cae ligeramente respecto al anterior estudio. El 75,28% de los autónomos le ha otorgado una puntuación de 4 o inferior, solo el 10,95% le aprueba y un anecdótico 0,94% le ponen sobresaliente a su gestión.

Todo ello, a pesar de que Gobierno y organizaciones de autónomos han pactado algunas medidas como la flexibilidad de las condiciones de acceso al cese de actividad - el desempleo autónomo- o suspender la subida de cuotas prevista para este año hasta el 31 de mayo.

Pero, ¿cuáles son las medidas que piden desde este colectivo? Los autónomos lo tienen muy claro, según el barómetro: la suspensión de cualquier «impuestazo» y ayudas directas para las actividades más afectadas por las restricciones.