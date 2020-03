IE University proporciona formación online en abierto en todo el mundo como respuesta al coronavirus Los expertos de la institución académica analizarán en Building Resilience los desafíos que afrontaremos a nivel macroeconómico, financiero, tecnológico y social

IE University proporciona formación online en abierto en todo el mundo como respuesta a la emergencia sanitaria. La institución académica ha puesto en marcha Building Resilience, un nuevo espacio web con acceso a cursos online, webinars, series de conferencias, artículos, vídeos de expertos y materiales multimedia para comprender el mundo en el que vamos a vivir tras la pandemia.

Los expertos de IE University analizarán en Building Resilience los desafíos que afrontaremos a nivel macroeconómico, financiero, tecnológico y social. Las claves de la gobernanza global, del nuevo liderazgo, de la globalización, el futuro de la educación, la nueva realidad empresarial, el teletrabajo, el impacto en la gestión urbana o el cuidado de la salud serán protagonistas también de este nuevo espacio. Building Resilience dará acceso además a las universidades a 36 cursos online diseñados por IE University y publicados en Coursera, en áreas de Tecnología, Marketing, Branding, Customer Experience o LegalTech, entre otras.

Entre los próximos eventos previstos en Building Resilience, expertos de todo el mundo participarán del 1 al 3 de abril en el Virtual Summit Paving the road to recovery para abordar cuestiones como la respuesta de los Gobiernos a la crisis sanitaria mundial, el liderazgo en tiempos complejos, la transformación digital ante Covid-19, las claves de la recuperación económica, la redefinición del talento o del nuevo capitalismo.

Este Virtual Summit contará con la participación de Santiago Iñiguez de Onzoño, Presidente Ejecutivo de IE University; Susana Malcorra, Decana de IE School of Global & Public Affairs, ex Secretaria General de Naciones Unidas y ex Ministra del Gobierno argentino; Nick Van Dam, Chief Learning Officer de IE University; Rebecca Henderson, economista y profesora en Harvard Business School; Rebeca Grynspan, Secretaria General de SEGIB; Rafael Bengoa, ex Director de Sistemas de Salud de la OMS; Peter May, Chief Talent Officer de Baker & McKenzie; Matthew Smith, Chief Learning Officer de McKinsey; Andrew Hill, Management Editor de Financial Times; o Michael Skapinker, columnista de Financial Times y Executive Editor de Headspring; Rory Simpson, Chief Exceutive Learning Officer de Telefonica; y Laurent Choain, Chief Learning Officer de Mazars, entre otros expertos.

«Nuestro objetivo es impulsar la generación y difusión de conocimiento en un momento crítico en el que se ha dificultado el acceso a la educación, con más de 3.000 millones de personas confinadas sin salir de casa. La pandemia Covid-19 plantea un desafío sin precedentes para la educación que afecta a más de 1.200 millones de alumnos y que tiene un impacto directo en la comunidad empresarial», señala Santiago Iñiguez de Onzoño, Presidente Ejecutivo de IE University. «Nos sumamos al mensaje de la Unesco, tenemos que trabajar juntos para garantizar el acceso a la educación a lo largo de toda la vida, en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, para que nadie se quede atrás», añade Íñiguez de Onzoño.

En un momento histórico en el que el acceso a la educación está limitado, IE University compartirá sus 20 años de experiencia como referente en formación online. IE University fue pionera en Europa hace dos décadas cuando puso en marcha los primeros programas online y está considerada por medios como Financial Times como la segunda universidad del mundo en el Ranking 2020 de MBAs Online. «En estos 20 años hemos testado muchas plataformas, contamos con metodologías complejas de formación online, utilizamos nuestra WOW Room, nuestra clase del futuro para formar a nuestros alumnos en un entorno inmersivo que replica la formación presencial. Y vamos a poner nuestra experiencia, nuestras soluciones interactivas y nuestro conocimiento a disposición de otras instituciones académicas y profesores que afrontan el reto de impulsar la educación como herramienta transformadora de la sociedad», indica Santiago Íñiguez de Onzoño.

Building Resilience incluye también información sobre proyectos de alumnos, antiguos alumnos y profesores de IE University que contribuyen con su talento emprendedor a combatir la crisis: desde plataformas tecnológicas para confirmar o descartar síntomas a disposición de las autoridades sanitarias, mapas de calor de geolocalización de enfermos que permiten predecir la evolución de la pandemia, impresión en 3D de máscaras para hospitales, o servicios de apoyo a colectivos vulnerables. «Estamos convencidos de que esta situación tan crítica pasará pronto. Mientras tanto, tenemos que hacer el mayor esfuerzo para dar apoyo a las autoridades, para contribuir a una mejor gestión de la crisis, con soluciones rápidas e inspiradoras», indica el Presidente Ejecutivo de IE University.