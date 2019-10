España no bajará su déficit del 1,9% del PIB ni siquiera en 2024 y otras cuatro noticias económicas

1. España no bajará su déficit público del 1,9% del PIB ni en 2024, según el FMI. La situación fiscal de España está congelada en una imagen que no avanza ni retrocede, pero que puede complicarse si vienen mal dadas. Así los constata el Fondo Monetario Internacional (FMI), que en su último informe arroja sus previsiones a escenario constante para nuestro país y concluye que el déficit público no bajará del 1,9% del PIB ni siquiera en 2024.

2.Uber pretende vender billetes de autobús y metro desde su plataforma en España. Uber aterrizó en España con un servicio para conductores profesionales, luego abrió su aplicación al reparto de comida a domicilio y más tarde a los patinetes de Jump. Pero la compañía pretende ir todavía más allá y ofrecer servicios como billetes de transporte público o, incluso, taxis.

3. Consulta si tu código postal está entre los más ricos o los más pobres de España. La Moraleja (Alcobendas, Madrid) y Carrús-Plaza de Barcelona (Elche, Alicante) repiten en 2017 como los barrios de mayor y menor renta de España, respectivamente, según los datos actualizados este martes por la Agencia Tributaria.

4. Miles de pensionistas marchan hasta el Congreso para pedirle a Sánchez que suba las pensiones según el IPC. La denominada Coordinadora Estatal en Defensa del Sistema Público de Pensiones (Coespe), ha reunido este miércoles a miles de pensionistas y a más de 280 plastaformas de toda España - unas 20.000, según la organización y más de 3.000 personas estima la Policía Municipal de la capital- en una marcha que ha partido desde la Puerta del Sol al Congreso de los Diputados a la que han asistido representantes de Unidas Podemos como su portavoz en el Congreso, Irene Montero y el coordinador de Izquierda Unida, Alberto Garzón.

5. Huawei factura casi 78.000 millones, un 24,4% más, hasta septiembre a pesar del veto estadounidense. El gigante tecnológico chino Huawei Technologies ha facturado unos 77.965 millones de euros (610.800 milloines de yuanes) en los nueve primeros meses de 2019. Lo que representa un incremento del 24,4% respecto de los ingresos contabilizados en el mismo periodo de 2018.