Turismo y las comunidades acuerdan un protocolo de cara a la reapertura del sector «No hay certeza sobre cuándo podremos reiniciar la actividad turística, perodebemos reabrir en condiciones sanitarias seguras», aseguran desde el ministerio

S. E. Madrid Actualizado: 23/04/2020 20:36h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, ha presidido este jueves un encuentro con las comunidades en el marco de la comisión sectorial de Turismo en el que se ha decidido crear un protocolo sanitario para gestionar la reapertura del sector una vez se suavice el confinamiento.

El protocolo, homogéneo para las comunidades, tendrá recomendaciones específicas para cada subsector turístico. Estas medidas, no obstante, se definirán posteriormente, tras contactar con los agentes sociales y el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTE).

«La seguridad va a ser fundamental en la nueva normalidad que nos espera. No hay certeza sobre cuándo podremos reiniciar la actividad turística, pero debemos reabrir en condiciones sanitarias seguras tanto para quienes nos visitan como para los trabajadores, los residentes y el entorno», explica Isabel Oliver, secretaria de Estado de Turismo.

En el encuentro de este jueves, Oliver también ha asegurado a las regiones que se desarrollarán campañas para promocionar primero el turismo nacional y posteriormente el turismo internacional. El sector turístico es uno de los más perjudicados por la crisis del coronavirus, pero todavía no ha dispuesto de paquetes de ayudas específicos, pese a la insistencia del sector, que ha reclamado medidas como extender los ERTE al menos otros seis meses.

La industria hotelera ya trabaja en los protocolos de seguridad para la desescalada y convertir a España en un destino seguro, sirviendo de ejemplo lo hecho en China. Sin embargo, critica la falta de diálogo por parte del Gobierno central y de las regiones para trabajar juntos en una misma dirección.

«Nadie nos ha llamado», explicó este miércoles el consejero delegado de Meliá en un coloquio virtual. A su vez, el presidente de Room Mate, Kike Sarasola, dijo no entender por qué «la ministra de Turismo no está sentada en la mesa del gabinete de crisis», ya que el sector no puede estar parado hasta diciembre. Además, comentó que en España «no se están dando ayudas fiscales como otros países».