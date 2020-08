El turismo pide que el Imserso se extienda a más colectivos en 2021 El programa, que tiene un impacto de 1.000 millones, es clave para salvar 90.000 empleos

El turismo asume que los viajes del Imserso continuarán suspendidos hasta que no mejore la situación sanitaria. El programa de viajes para personas de 65 años o más, cuya temporada 2020/21 debería comenzar el próximo 15 de octubre, lleva cancelado desde el pasado mes de marzo. Meses después, el panorama sigue igual y las previsiones más optimistas estiman que los viajes se puedan retomar en marzo de 2021.

Ante la más que posible cancelación del Imserso, el conjunto del sector turístico reclama poner en marcha en 2021, de manera extraordinaria, programas alternativos y similares a este. El objetivo no es otro que reactivar la demanda nacional. Entre estas opciones están programas destinados a profesionales del mundo sanitario, militares y personas de menos de 25 años. También hablan de extender las fechas de los viajes más allá de lo que estipula el programa. En definitiva, distintas fórmulas para tratar de dinamizar el turismo, que supone casi el 13% del PIB.

Sin embargo, desde la dirección del programa, que depende desde esta legislatura del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, dirigido por Pablo Iglesias, aún no se han pronunciado al respecto. Un silencio que inquieta al conjunto de este sector.

«La realidad es que el Imserso todavía no se ha pronunciado sobre cuál va a ser su decisión. Nosotros somos muy conscientes de que con la situación actual el programa no va a poder comenzar el 15 de octubre», explica a ABC Nuria Montes, secretaria general de Hosbec, la asociación hotelera de Benidorm y la Comunidad Valenciana. De la falta de comunicación también se queja César Gutiérrez, presidente de la Federación Empresarial de Asociaciones Territoriales de Agencias de Viajes Españolas: «A día de hoy no hemos recibido ninguna noticia sobre los viajes del Imserso, ni se han puesto en contacto con nosotros. Con la nueva dirección no tenemos ni idea de lo que está pasando».

El Imserso es un programa vital para que el turismo pueda funcionar durante la temporada baja. En concreto, pone en marcha 900.000 viajes para personas de más de 65 años tanto para las islas, como para el litoral y el interior peninsular. Gracias a él, el sector factura unos 500 millones de euros, mientras que el impacto económico es de unos 1.000 millones, según apuntan desde Hosbec. Unas cifras que con la parálisis actual se esfumarán si no se ponen alternativas.

La actividad turística ha sido de las más perjudicadas por la pandemia. Como ya informó ABC, a principios de agosto, en plena temporada alta, había 800.000 personas menos trabajando en el sector. Con la cancelación del Imserso hay en juego unos 90.000 empleos, directos e indirectos, según fuentes del sector. Así, esperan que el Gobierno acuerde extender los ERTE hasta, mínimo, enero de 2021, ya que la demanda internacional está por los suelos. «Posiblemente se queden abiertos algunos hoteles de capitales de provincia. Aquí, en Benidorm, calculamos que quedarán abiertos el 10%, cuando los 140 hoteles que hay se quedan abiertos todo el año», relata Montes.

Otro de los interrogantes que tiene el sector es qué pasará con la parte del presupuesto no ejecutado este año. Para César Gutiérrez, de Fetave, se debe destinar a tratar de ayudar a las empresas.