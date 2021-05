EuroForo Vocento Turismo España «El turismo es la actividad que más riqueza aporta; muchas empresas no resistirán sin otro verano» El Euroforo Vocento sobre el turismo en España ha reunido a representantes de la administración pública y empresariales para debatir sobre la recuperación del sector

Jorge Aguilar Alberto Velázquez Madrid Actualizado: 12/05/2021 15:09h

Representantes de la administración pública y de empresas turísticas se han dado cita hoy en la sede central de Vocento para debatir sobre la recuperación del principal sector de la economía española. El Euroforo Vocento sobre el turismo en España ha tratado temas como la recuperación del liderazgo de nuestro país, la gestión de los fondos europeos, la transformación que necesita abordar el turismo, los destinos inteligentes y la digitalización y sostenibilidad, entre otros.

El turismo en España vivió en 2020 el peor año de su historia, retrocediendo su PIB a niveles de los años 90. En el primer año de pandemia la actividad retrocedió en 116.000 millones, y ha afectado a más de 800.000 empleos, entre los destruidos, que son casi 400.000 y los que están en ERTE. Una circunstancia que han sufrido los municipios más dependientes del turismo, tal y como ha recordado el director de diario SUR, Manolo Castillo. «Que Málaga sea la provincia peninsular que sufrió el mayor desplome del PIB no es casualidad», comentó. Tan solo las islas tuvieron un mayor desplome.

Es por eso que los fondos europeos Next Generation se erigen como «una tabla de salvación y una de las esperanzas a los que se agarra la industria», ha explicado Castillo. En el plan que el Gobierno ha mandado a Bruselas, se recoge que se destinarán 3.400 millones al turismo, que terminarán generando unos 100.000 puestos de trabajo. Unas cifra que el secretario de Estado de Turismo, Fernando Valdés, ha puesto en valor en su discurso de inauguración institucional del foro. «Tenemos un plan para elevar nuestro turismo a los estándares de mayor calidad», ha relatado Valdés, que ha elevado la importancia de la sostenibilidad como «pilar central para la competitividad del sector». Además, afirma que hasta 44.000 millones del plan incidirán indirectamente en el sector turístico.

En cuanto a las previsiones para este año, el secretario de Estado de Turismo se ha mostrado optimista de cara a la campaña de verano. «El verano debe marcar el inicio de la movilidad internacional, lo que hará que tengamos una temporada mejor que la de 2020», ha espetado. Las cifras, aun así, se esperan lejanas a los valores prepandemia, aunque Valdés confía en que a final de año se recuperen algunos valores que se registraban en 2019. Para que se dé el necesario impulso al sector, Valdés ha destacado la importancia del certificado verde digital que España quiere implantar ya en junio y que se restablezca la movilidad internacional a partir del 20 de mayo.

Tras las palabras del secretario de Estado de Turismo, tuvo lugar la primera mesa redonda, que abordó cómo recuperar el liderazgo turístico en España, y que estuvo moderada por la subdirectora de ABC, Yolanda Gómez. En ella participaron el presidente y CEO de Iberia, Javier Sánchez-Prieto, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el vicepresidente de Exceltur, José Luis Zoreda. Todos ellos tienen claro que es vital que España vuelva a tener actividad turística potente en verano. «El turismo es lo que más riqueza nos aporta. La mejor ayuda es que se recupere la movilidad. Muchas empresas no pueden resistir sin ingresos otro verano», ha dicho Javier Sánchez-Prieto. A su vez, Zoreda añadió que «el turismo es capital para España, que no se recuperará económicamente este año si el turismo no tiene actividad», al mismo tiempo que alertó del «efecto disuasorio» que tiene que los turistas provenientes del Reino Unido tengan que hacer cuarentena cuando vuelvan a su país si vienen a España.

Por su parte, el alcalde de Valladolid puso el enfoque en las posibilidades que tiene España para impulsar el turismo interior, «que tiene un gran margen de crecimiento». Por ello, apuesta por la diversificación del sector y mayores inversiones en el turismo de interior, que no está tan estacionalizado como el de sol y playa. «El reequilibrio en los campos donde tenemos margen de crecimiento, como cultura o gastronomía, ahí hay que hacer mayores esfuerzos porque el turista gasta más, saborea más la experiencia», ha explicado.

Esta propuesta de diversificación se encontró con la discrepancia de Zoreda, que puntualizó en la necesidad de proteger los destinos de sol y playa, muy dañados por la pandemia. «Las grandes fábricas del turismo español son muy vulnerables, y estas se encuentran en el litoral y en las islas. Ninguna empresa dejaría caer lo que más produce para diversificar en otros puestos. Si los fondos se van a repartir para quedar bien con 162 destinos turísticos creo que estaremos equivocándonos», ha incidido.

Ayudas

Precisamente, las ayudas de Europa y el paquete de ayudas directas que puso el Gobierno a disposición de las comunidades autónomas han centrado parte de la primera de debate. Para el presidente de Iberia, la pandemia «nos va a dejar cicatrices en nuestros balances y cuentas de resultados y vamos a tener que estar años para recuperarnos por los niveles de endeudamientos». Por eso aboga por «hacer un uso más eficiente de nuestros recursos y apoyarnos en los planes de recuperación». Unos planes que las empresas esperan como agua de mayo, ya que todavía no han visto un euro de estos. En ese sentido, Zoreda puso de manifiesto que las ayudas directas aprobadas por el Gobierno «tienen que llegar ya a los empresarios pequeños. Es importante que se haga a corto plazo para garantizar la supervivencia del sector».

En cuanto a las ayudas europeas, hubo consenso en que reforzar la conectividad es clave para el liderazgo de España. «Esta crisis nos ha hecho patente de que la conectividad es clave», explicaba el presidente de Iberia, que resaltado la importancia de conectar el AVE a la T4 del aeropuerto de Barajas. Zoreda por su parte destacó que el 80% de los turistas llegan a España en avión.

Pero a pesar de la importancia del avión para la llegada de turistas, el vicepresidente de Exceltur no entiende por qué ahora se intenta gravar el combustible a la aviación o Aena sube las tasas aeroportuarias. «Las empresas están haciendo enormes sacrificios para sobrevivir y otros están cobrando rentas por aeropuertos donde no pasa gente o subiendo tasas», ha explicado.

En cuanto a la cuantía de los fondos euros destinados directamente al turismo, 3.400 millones de euros, Zoreda ha expresado que «son insuficientes dentro de lo que supone el turismo para España». Por eso, confía en que los 44.000 millones que llegarían de forma indirecta sea una realidad para que se aborden las reformas y recolocación de los activos más importantes del sector.

Destinos inteligentes

La segunda mesa de debate fue 'Destinos turísticos inteligentes', moderada por Germán Jiménez, director general de Turium, contó con Enrique Martínez Marín, presidente de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas, Segittur, y Juan Molas Marcellés, presidente de la Mesa de Turismo. La tecnología, como gran aliada en el proceso de transformación –eficaz y sostenible- de un sector, fue el marco de un intercambio de opiniones sobre una actividad en la que se han batido –como destacó Jiménez- récords en lanzamientos de startups vinculadas al turismo.

Como apuntó Martínez Marín, parte de esta «inteligencia» se asocia con una forma de medir con más fiabilidad las acciones y reacciones del sector, con capitales «como el financiero, el social –fe en las instituciones-, intangible –el ligado a las capacidades de nuestros trabajos-, ecológico o natural, etc. ». Parte de un proceso (que cuenta con el apoyo de instituciones como Ametic o red.es, así como la Universidad) en el que los conocimientos adquiridos se deben compartir trasversalmente con todos los agentes implicados. Y una actividad en la que, como destacó el representante de Segittur: «El 50% del valor del viaje parte de elementos públicos (carreteras, instalaciones hosteleras, etc.)».

Molas, por su parte, matizó cómo «destino inteligente» también supone, por ejemplo, accesibilidad («hay 50 millones de discapacitados en Europa»), además de eficiencia energética o gestión de los movimientos de personas, sin olvidar algo tan evidente como una cobertura suficiente de acceso a internet. En este empeño, el profesional apeló a una necesidad recurrente: «Necesitamos que el Turismo sea política de Estado. Es prioritario para un sector que llega a ofrecer el 12,4% del PIB directo –y, según nuestras estimaciones, un 20% del indirecto como española. Los ‘destinos inteligentes’ refuerzan la ‘Marca País’: toda España es ‘accionista’ del turismo».

La tecnología también fue el telón de fondo del encuentro 'Revolución digital para un turismo de calidad', moderado por Laura Pintos, jefa de Estilo y Gastronomía de ABC, que destacó durante la presentación la importancia de la tecnología para ofrecer experiencias cada vez más personalizadas y, por lo tanto, de valor añadido, a los clientes. Javier Hurtado, consejero de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco¸ Héctor Coronel Gutiérrez, Director del Área de Turismo de Madrid Destino del Ayuntamiento de Madrid, y Jimmy Pons, especialista en innovación turística y transformación digital, participaron en el coloquio.

Un turista, un viajero, cada vez más exigente y comprometido, se beneficia de la implantación de la tecnología en el sector. En este sentido, Hurtado destacó conceptos como «las ’smart rooms’, que ahondan en un servicio más personalizado y, por lo tanto, en una mejor experiencia de cliente, en un entorno cada vez más sostenible, que implica ahorro energético y, por lo tanto eficiencia». En el caso de Coronel, incidió en la importancia de la aplicación funcional de la tecnología: «Por ejemplo, ser conscientes de las necesidades de un visitante por negocios, que quiere un ‘check-in’ rápido… y que tiene ya mucha información en su ‘smartphone’. Hay que adaptarse, por lo tanto, a los diferentes perfiles, para ofrecer la mejor experiencia posible».

Innovación como forma de pensar, equilibrio entre tecnología y personas, la importancia de estos desarrollos para pasar de un turismo de calidad a uno de excelencia… En este entorno, Pons precisó la importancia de estar bien conectados –en su sentido más amplio- en tiempos como los actuales: «La Transformación debe ser en mayúsculas y la digital en minúsculas, ya que una cosa es dominar internet o las redes sociales y, otra bien distinta, saber aplicarlo al negocio. Innovación también es creatividad y, si hablamos del empresariado especializado, hay que pasar de los ‘ empresaurios’ a los ‘empresenials’».