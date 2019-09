Trump no consigue reducir el déficit comercial de EE.UU. a pesar de los aranceles Las importaciones de China siguen cayendo, pero las exportaciones estadounidenses a Pekín se desploman y sitúan el desequilibrio en julio en 72.000 millones de dólares

La guerra comercial abierta con China no le está dando a Donald Trump los resultados esperados. El balance que acaba de hacer público el gobierno norteamericano revela que, tal como previó el presidente, las importaciones de productos fabricados en China sí están cayendo, pero a la vez se desploman las exportaciones de Estados Unidos a ese país. La consecuencia es que el déficit comercial con China registrado en julio, último mes del que hay datos, es mayor que el de 2016, año anterior a que Trump ascendiera a la presidencia.

Una combinación de diversos factores —los aranceles a China, la fortaleza del dólar y la ralentización de la economía mundial— han provocado que EE.UU. siga importando del resto del mundo bastante más de lo que exporta: el déficit comercial en julio fue de 72.000 millones de dólares [65.000 millones de euros], una cifra similar a la de un año antes y en línea con los registros de los últimos dos años. De ese monto, unos 54.000 millones corresponden al apartado de bienes y servicios.

El domingo entró en vigor una nueva ronda de impuestos del 15% sobre productos fabricados en China e importados por empresas norteamericanas por un valor estimado de 12.000 millones. Con una tanda adicional que se aplicará el 15 de diciembre los aranceles cubrirán productos cuyo precio total ascenderá a 300.000 millones. China, por su parte, impuso el mes pasado sus propios aranceles, de hasta un 10%, a bienes fabricados en EE.UU. por un valor máximo de 75.000 millones.

En busca de un acuerdo

Ayer, Trump dijo que el rumbo del comercio no le preocupa, a pesar de que el déficit de julio sea mayor que los registrados hasta 2017. «Estamos ganando mucho dinero a costa de China. Es dinero que se dedicará a ayudar a nuestros granjeros», dijo ayer el presidente en unas declaraciones a la prensa en la Casa Blanca en las que añadió que «China está desesperada por llegar a un acuerdo». Ese acuerdo no acaba de materializarse, a pesar de varias rondas de negociación. La próxima tiene que producirse, en principio, aquí en Washington este mes, pero aún no hay fecha concreta.

En concreto las exportaciones de EE.UU. a China cayeron en julio un 2,7% con respecto al mes anterior, mientras las importaciones de productos fabricados en ese país descendieron apenas un 1,9%. El déficit comercial se sitúa en 32.700 millones de dólares. En julio de 2018 era de 36.900 millones. Un efecto a medio plazo de esta guerra arancelaria es que, tras años siendo el principal socio comercial de EE.UU., China ha caído en 2019 al tercer puesto, tras México y Canadá.

Preocupante para la Casa Blanca es el déficit comercial registrado con respecto a los países de la Unión Europea: es el mayor en la historia. La causa es un hundimiento de las exportaciones sobre todo por la fortaleza del dólar con respecto al euro. La moneda norteamericana se cambiaba ayer a 0.91 euros, un máximo en los registros del pasado año. Concretamente con respecto a España, el déficit comercial de EE.UU. ha aumentado en julio hasta los 480 millones, el máximo en más de un año.

El auge del dólar es también responsable en parte del descenso de la producción industrial de EE.UU. registrado este verano. El sector manufacturero de este país sufrió en agosto su primera contracción desde enero de 2016, según el Instituto de Gestión de la Oferta, que estima que el índice de producción industrial cayó al 49,1% desde el 51,2% del mes anterior.