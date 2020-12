Trucos para disfrutar más de las zonas comunes de una urbanización Repasamos ideas para darle una segunda vida a esos espacios de tu edificio que se pueden aprovechar de muchas maneras

Desde hace unos años casi todos los edificios se construyen pensando no solo en los metros cuadrados y las comodidades que tendrá cada vivienda, sino también en las zonas de uso y disfrute común que se ofrecerán a los propietarios o inquilinos. Esto siempre es un valor añadido para el inmueble y, en muchas ocasiones, punto de inflexión para que los interesados se decidan por una u otra propiedad, ya sea para comprar o alquilar.

Hay que tener claro que es la comunidad de propietarios la encargada de regular el uso de estos espacios compartidos. Aunque no es raro comprobar que no siempre están del todo bien aprovechados ni se les saca toda la rentabilidad posible. Tampoco es extraño ver cómo con el transcurrir del tiempo su mantenimiento y cuidado van mermando. Sin embargo, nunca es tarde para revertir esta situación. Con iniciativas conjuntas entre los vecinos se puede dar una segunda vida a las zonas comunes. Veamos algunos trucos e ideas que pueden ayudarnos…

La terraza

Muchos edificios suelen disponer de grandes superficies destinadas a terrazas que, o bien nadie utiliza o ni siquiera conoce. Generalmente su uso se ve relegado al de tendedero comunitario. Sin embargo, con solo reservar algunos metros para una terraza que está cada vez más en boga en las ciudades, podemos convertirlas en un lugar diferente, sostenible y ecológico.

Nos referimos a los huertos urbanos, en el que cada vecino pueda plantar sus verduras, frutas u hortalizas de temporada. Hoy en día no hace falta tener un gran jardín para este fin, porque hay muchas y muy originales maneras de crear pequeños huertos en los que prosperen tomates, lechugas, pimientos, albahaca, romero y más. No solo estaremos dando otro aprovechamiento a la terraza, sino también comiendo productos sanos y naturales de nuestra propia cosecha.

Una zona de descanso y/o reunión es otra opción viable en una terraza comunitaria. Con una sencilla pero bonita decoración en la que no falte el verde de las plantas y muebles que salgan de una compra colectiva o de la aportación individual de cada uno. Además, esta iniciativa es una manera de crear comunidad entre quienes comparten portal. Puede servir tanto de rincón de lectura o distracción, como de punto de encuentro vecinal.

Para los más pequeños (y no tanto)

Es muy habitual que las urbanizaciones incluyan en sus zonas comunes algún rincón para los parques infantiles. Se trata de una solución muy cómoda y segura para las familias con niños y un lugar de sociabilización para adultos y niños. Sin embargo, si el edificio no lo contempla, siempre hay tiempo de proponer en la comunidad de propietarios la instalación de determinados juegos en alguna de las zonas al aire libre.

Y no solo se puede pensar en el entretenimiento de los más pequeños de la casa. Mesas de ping pong o futbolines, por ejemplo, pueden resultar atractivos para chavales y adolescentes. Para que el ruido no sea un problema, basta con establecer horarios consensuados de uso.

El deporte en casa

¿Qué tal si juntamos todas esas cintas para correr, bicicletas elípticas y demás aparatos deportivos que se van acumulando en cada piso y se crea un gimnasio común? Ocurre ya en muchas urbanizaciones que destinan alguna sala vacía para este fin o para dar clases de diferentes disciplinas entre vecinos, de forma voluntaria.

La instalación de porterías, canastas de baloncesto o incluso la construcción de pistas de pádel son otras opciones para darle más vida a los espacios compartidos.

Eventos culturales y gastronómicos

Cuando vivimos en pisos que no cuentan con demasiado espacio, no está nada mal disponer de un sitio más amplio en el que poder celebrar algunos eventos, ya sea personales o en comunidad. Algunas urbanizaciones tienen salas que, con previa reserva, se pueden usar para celebrar cumpleaños, aniversarios, bautizos, comuniones, etc. Y en ellas tienen instalados los principales electrodomésticos de cocina, para no tener que subir y bajar del piso a la sala todo el rato.

También existen iniciativas en las que los vecinos se ponen de acuerdo para instalar, por ejemplo, un proyector de cine y organizar el visionado de películas cada cierto tiempo. Estos lugares valen también para quedadas gastronómicas en las que cada uno aporta su plato o en las que se van turnando para cocinar para todos los asistentes. Si hay una barbacoa, las posibilidades se amplían mucho más.

Por supuesto, todos estos trucos e ideas para disfrutar más de las zonas comunes de una urbanización deben tener el consentimiento previo de la comunidad de propietarios y unas reglas muy claras de uso para que la convivencia nunca se aleje de la concordia y el respeto a los demás.