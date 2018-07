Los tripulantes de Ryanair piden a Bruselas que intervenga en su conflicto con la compañía Sitcpla y USO cargan contra la gestión del conflicto del actual Gobierno y piden acciones contra la empresa, especialmente contra su negativa a pagar compensaciones

Los sindicatos de tripulantes de cabina de Ryanair realizan este jueves su segundo día consecutivo de huelga. El portavoz de Sitcpla, Antonio Escobar, ha declarado a ABC que espera que se cumplan con los servicios minimos por ley en esta jornada y que haya la mayor normalidad posible: «Seguimos repartiendo folletos a los pasajeros. La gente entiende perfectamente nuestra situacion», ha apuntado el representante sindical.

Respecto a lo que se espera para para las proximas horas en Barajas, el dirigente de USO ha añadido que «la compañía ha ido afinando el instrumento para sobrellevar la huelga de la mejor manera y, por otro lado, el efecto acumulativo de rotación de aviones producirá que algunos vuelos no lleguen a su destino y esto produzca cancelaciones».

Sobre la la posibilidad legal de solicitar la intervencion de un mediador, Escobar ha señalado que si bien es una posibilidad factible, no la han invocado: «Creemos que estos dos dias de huelga son suficientemente contundentes para despertar a Bruselas y La Moncloa», ha señalado el representante sindical, quien ha incluido tanto al Gobierno saliente como al actual. «Tienen q espabilar porque este es un conflicto creciente. Ahora son cuatro países, pero en un plazo medio podrian ser muchos más y con más contundencia», ha apuntado.

«Creemos que esta huelga deberia valer para que nuestros compañeros salgan del armario del miedo y para que la compañia salga del armario de la impunidad, 32 años de impunidad se tienen q acabar ya», ha manifestado el representante de Sitcpla.

El sindicalista ha afirmado que durante la mañana no se han cofirmado cancelaciones en el aeropuerto de Madrid pero que posiblemente el impedimento de la rotacion de aviones, sobre todo de los procedentes de Belgica, puedan producir incidencias a lo largo del dia de hoy.

Según informó Escobar, las españolas podrían ser los sitios mas perjudicados. Sobre todo porque tienen el problema de que ayer los aviones no rotaron convenientemente y los dos archipielagos han quedado desasistidos. «Al no rotar los aviones es previsible que haya cancelaciones hoy desde las islas, no solo hacia la peninsula sino hacia otros destinos europeos tambien», ha dicho el representante de Sitcpla

Por su parte, Ernesto Iglesias, responsable de vuelo del sindicato de USO, ha pedido la intervención del Gobierno en el conflicto. «No puede ser que la empresa haya dicho publicamente que no pagará indemnizaciones a los pasajeros perjudicados y que el Ejecutivo no haga nada. Los pasajeros no pueden ser maltratados, se los debe proteger», ha indicado.

Y añadió: «No entendemos a las autoridades de este pais, no han tomado ninguna acción contundente. No ha habido ni siquiera una multa. Nos gustaria que alguien tomara cartas en el asunto porque la actitud de la empresa no es la de resolver el asunto sino mas bien la de amenazar con despidos».

Sobre los posibles efectos de la medida de fuerza, Escobar ha dicho que a partir de mañana desde Dublin todos deberían enfrentar las cosas de otra manera. «Esto no tendría que ser necesario. Cada uno tiene que hacer lo que corresponde», ha indicado.