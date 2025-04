El Tribunal de Cuentas archiva la investigación del rescate a Plus Ultra El organismo entiende que los 19 millones recibidos hasta el momento en forma de préstamo ordinario no suponen un perjuicio económico para los fondos públicos

El Tribunal de Cuentas ha archivado la investigación por el rescate con 53 millones a la aerolínea vinculada a empresarios chavistas, Plus Ultra . Según la sección de enjuiciamiento del Tribunal, esta concesión no ha provocado daño a los fondos públicos al estimar que «la ayuda financiera percibida hasta el momento por la empresa, por importe de 19 millones de euros, es un préstamo ordinario y como tal no ha originado un perjuicio económico», según revela el auto al que ha tenido acceso ABC .

Aunque matiza que la concesión del préstamo «podría dar lugar a un daño a los fondos públicos», algo que en este momento «ese potencial perjuicio no es efectivo ni evaluable económicamente, si bien sí podría serlo en el momento en que se incumplieran las obligaciones del prestatario al vencimiento del préstamo, así como si se aplica el montante de la concesión a finalidades distinas a las acordadas». Es decir, el Tribunal podría cambiar de criterio si Plus Ultra no devuelve las ayudas en el tiempo acordado con el Fondo de Solvencia para Empresas Estratégicas de la SEPI.

Así las cosas, el auto del consejero Felipe García Ortiz , en respuesta a la denuncia de Ciudadanos el pasado mes de junio, abunda que «los hechos contemplados en la acción pública no presentan indicios de haber dado lugar al incumplimiento de las leyes reguladoras del régimen presupuestario y de contabilidad aplicable al sector público». Entre otros motivos porque considera que al haber llegado los 19 millones a Plus Ultra en calidad de préstamo «pone en cuestión la existencia de un eventual perjuicio a los fondos públicos».

En cualquier caso, como recuerda el consejero en el auto, el Tribunal de Cuentas solo puede pronunciarse sobre si la concesión de la ayuda financiera ha producido o no un menoscabo en los fondos públicos. Es decir, hasta el momento solo puede dictaminar sobre los 19 millones llegados en forma de préstamo ordinario que ha recibido la compañía.

Por lo que no resulta vinculante al frenazo cautelar que la Justicia dio la semana pasada al arribo del préstamo participativo de 34 millones a la aerolínea ni a las diligencias en curso abiertas por el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid.

En concreto, el auto de la juez Esperanza Collazos – fruto de los recursos interpuestos por Vox, PP y Manos Limpias–, acreditaba que la SEPI, dependiente de Hacienda, debe abstenerse de realizar el pago del préstamo participativo previsto para el 28 de julio a la espera de la justificación de la compañía. Además, Collazos pidió un peritaje independiente para evaluar la legitimidad del rescate.

Posibilidad de respuesta

La denuncia en el Tribunal de Cuentas fue registrada el pasado siete de junio por parte de la líder de Ciudadanos Inés Arrimadas , acompañada del jefe del partido naranja en Bruselas Luis Garicano y del vicesecretario general del mismo, Edmundo Bal .

Según ha podido saber ABC, el partido naranja estudia preparar nuevas alegaciones al Tribunal de Cuentas, aunque explican que esperarán al jueves, día en el que se conoce la decisión de la jueza Esperanza Collantes sobre la segunda parte del préstamo a Plus Ultra, para tomar una determinación.

Fuentes conocedoras transmiten a ABC que la empresa Plus Ultra ha avisado de que no será viable si no recibe el próximo día 28 la segunda cantidad comprometida. Si esto sucede, la empresa se vería obligada a su disolución por la Ley de Sociedades de Capital y no podría devolver los primeros 19 millones de euros. Algo con lo que se podría reactivar la causa en el Tribunal de Cuentas, informa Juan Casillas .