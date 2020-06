Todos los pasajeros del vuelo de Iberia a Lanzarote dan negativo en coronavirus La compañía destaca que el avión sigue siendo un medio de transporte seguro en tiempos de pandemia

Iberia afirma que los 135 pasajeros y siete tripulantes del vuelo Madrid-Lanzarote del 29 de mayo, en el que viajaba una persona infectada por coronavirus, han dado negativo en las pruebas de detección de la enfermedad. Según la compañía, este caso demuestra que el avión sigue siendo, en tiempos de pandemia, un medio de transporte seguro.

«El resultado viene a confirmar que viajar en avión sigue siendo muy seguro, aún en tiempos del coronavirus, como así ha manifestado la Agencia Europea de Seguridad Aérea (EASA) y el Centro Europeo de Control y Prevención de Enfermedades (ECDC), quienes recientemente recordaban que, a día de hoy, no hay evidencia de contagio alguno a bordo de un avión», afirma en un comunicado Iberia Express.

La aerolínea destaca, a su vez, que las medidas de seguridad puestas en marcha, reflejan «el compromiso del sector para garantizar vuelos seguros y poder así retomar la actividad generando confianza entre usuarios y tripulaciones».

Entre estas medidas figura el refuerzo en la limpieza e higienización diaria de los aviones, el acceso al material de protección necesario como geles, mascarillas, etc., la retirada de revistas y material a bordo, la restricción del servicio de catering y la limitación de movimientos a bordo, entre otras actuaciones.

No obstante, desde la compañía recuerdan que las medidas sirven de poco si el pasajero no pone de su parte: «Es muy importante que, al igual que las aerolíneas toman todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad y protección de sus pasajeros y empleados, los clientes asuman su responsabilidad y cumplan con los requisitos de no volar si son sintomáticos o positivos y lleven en todo momento su mascarilla».