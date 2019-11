Los timos más frecuentes y cómo evitar que te engañen durante el Black Friday

T. S. V. MADRID Actualizado: 22/11/2019 13:05h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El Black Friday sigue ganando popularidad en nuestro país y cada vez más consumidores aprovechan esta campaña de descuentos -que tendrá su jornada central el próximo 29 de noviembre- para empezar a realizar las compras de Navidad. A pesar de que todavía hay un 23% de españoles que no contemplan esta fecha, el 31% destinará más de un tercio de su presupuesto para realizar adquisiciones frente al 28% de 2018, según el Estudio de Consumo Navideño 2019 elaborado presentado esta semana por Deloitte. Del mismo informe se extrae que los españoles gastarán una media de 127 euros en el Black Friday, una cifra que representa el 23% de su presupuesto total para Navidad.

Para realizar las compras con total seguridad y evitar fraudes tanto en plataformas de comercio online como en tiendas físicas, recopilamos los siguientes consejos:

1. Mira el precio anterior. Conviene comprobar que el descuento es real para evitar caer en engaños ya que hay comercios que suben los precios para bajarlos después. Todos los establecimientos están obligados por ley a indicar el precio de los 30 días precedentes junto al rebajado. También hay comparadores de internet que muestran la evolución de un precio en las últimas semanas y que hacen listas con lo que cuesta un artículo en diferentes comercios online.

2. Buscar comercios fiables. Los usuarios pueden analizar previamente un establecimiento en base a los comentarios y reseñas de los usuarios. En el caso de las plataformas de internet hay que revisar que se dispone de un protocolo httpps y que se entra de forma directa, no a partir de los enlaces de otras páginas, tal y como advierten en la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD). Además, todas las páginas que venden por internet deben informar de quién está detras de esa tienda «online». Esta información se encuentra en el apartado de «Políticas de privacidad» de la web, aunque también puede aparecer en «Aviso legal» o en «Quiénes somos».

3. Ojo con las tarjetas. Desde la AEPD recomiendan disponer de una tarjeta de uso exclusivo para compras online, como pueden ser las de recarga y a la vez autónomas de las cuentas bancarias. También se debe recurrir al sistema de confirmación de compra a través del código que la web remita al móvil. Asimismo, desde Legálitas recuerdan que nunca es necesario introducir el PIN de la tarjeta y que si nos lo piden, está claro que es un fraude.

4. Guardar los tiques y los folletos publicitarios. Los tiques de compra sirven de garantía para cambios o devoluciones en caso de que la política del establecimiento así lo contemple durante el Black Friday. También sirve para reclamar reembolsos o rebajas en caso de que el producto presente defectos o taras. También hay que guardar los folletos publicitarios ya que el consumidor puede exigir el cumplimiento de un anuncio en todos sus términos ya que es parte del contrato y por lo tanto, vinculante para el comercio.

5. Derecho de desistimiento para compras por internet. El usuario podrá devolver su compra de Black Friday en un plazo máximo de 14 días naturales desde que la recibe y el vendedor tendrá la obligación de devolver el dinero pagado en todas las transacciones comerciales realizadas a distancia o por internet.

6. La devolución no es obligatoria. Los comercios físicos no están obligados a realizar cambios ni a devolver el dinero. La ley solo contempla la devolución cuando el producto esté defectuoso, tenga taras o en caso de compra a distancia. Pese a que no es prescriptivo, la gran mayoría de tiendas permiten el cambio por otro producto o el reembolso siempre y cuando se presente el tique y en un determinado plazo de tiempo.

7. Si no estás satisfecho, reclama. El primer paso consiste en solicitar las hojas de reclamación que todos los establecimientos están obligados a facilitar a sus clientes. Una vez cumplimentadas por el consumidor y el comercio o empresa, el interesado ha de entregar dos ejemplares sellados o firmados ante las oficinas de consumo del lugar en el que resida. a partir de ahora se abrir áun procedimiento de comprobación para evaluar si corresponde interponer una sanción.