Un tercio de las reservas hoteleras online se realizan a través de la web del propio hotel Las ventas hoteleras por internet fueron de casi 231.000 millones de euros en 2018

ABC

Los portales webs de las cadenas hoteleras se han convertido en uno de los principales canales a la hora de realizar una reserva a través de internet en España. Según el estudio realizado por la plataforma SiteMinder, la contribución que realizan las reservas a través de las webs de los hoteles al total de las ventas totales por internet ha crecido del 8% hasta el 33% en la última década. «Las reservas directas realizadas a través de las propias páginas webs de los hoteles muestran un gran potencial», explica Marco Rosso, director regional de SiteMunder en España.

Según el propio informe, los doce principales canales de reserva en España son: Booking.com, Expedia, Páginas web de los hoteles (reservas directas), Hotelbeds (incluidos GTA y Tourico), Sistemas de distribución global, NT Incoming, Hotusa, Agoda, HRS - Hotel Reservation Service, Jet2holidays, Welcome Incoming y On the Beach.

El propio Rosso matiza que «el año pasado se realizaron 84,5 millones de viajes a España; un 47% más que hace 10 años. Aunque este crecimiento presenta grandes oportunidades, la elevada demanda también supone un reto para los hoteles, ya que deben encontrar la forma de atraer a una gran variedad de posibles clientes ante un panorama que se encuentra en constante cambio».

Las ventas hoteleras a través de internet fueron de casi 231.000 millones de euros, lo que supuso un incremento del 13% con respectoa a 2017 y de un 170% en la última década.