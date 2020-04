La JUR tendrá que desvelar dos mails de su equipo sobre posibles filtraciones en el caso Banco Popular El organismo inició pesquisas internas pero consideró que no había motivos suficientes para investigar más el asunto

S. E. Madrid Actualizado: 20/04/2020 21:21h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La Junta Única de Resolución (JUR), autoridad europea que en junio de 2017 resolvió el Popular y lo vendió al Santander para evitar su liquidación, sigue enfrentándose a requerimientos de transparencia sobre su intervención del que fuera sexto banco español. El panel de recursos del propio organismo ha ordenado que se desclasifiquen dos correos electrónicos de su equipo de cumplimiento normativo en relación a las supuestas filtraciones que tuvieron lugar en mayo de 2017 sobre la situación de Banco Popular.

El panel de recursos ya obligó a la autoridad presidida por Elke König a publicar parte del informe de Deloitte en que se basó la resolución del Popular y que detectó al banco un agujero de 14.700 millones, así como otros documentos relacionados con la crisis de la entidad que hasta entonces la JUR, dependiente del Mecanismo Único de Resolución (MUR) del Banco Central Europeo (BCE), había rechazado hacer públicos. Ahora, un antiguo accionista del Popular representado por el despacho de abogados B. Cremades & Asociados ha reclamado acceso a otros documentos que se encuentran secretos.

Tras conseguir anteriormente acceso a parte de otros informes, el bufete español ha logrado en este tercer requerimiento una orden para que se hagan públicos dos correos electrónicos con los que la JUR habría investigado posibles filtraciones. Concretamente, los dos mails referidos al 10 y 18 de agosto de 2017 recogen las verificaciones que realizó internamente la JUR respecto a si el contenido de un artículo publicado por la agencia Reuters en mayo de 2017 recogía filtraciones hechas por el equipo que trabajaba en la resolución del Popular. El propio panel de la JUR señala, tras analizar esos documentos, que la JUR constató que el artículo periodístico «no ofrecía suficientes elementos como para concluir que los controles existentes no funcionaban correctamente, ni había motivos suficientes para investigar más el asunto».

El despacho también solicitó, sin éxito, acceso a otros documentos, como cualquier informe que detallara alguna investigación interna en la JUR sobre otras fugas de información, como cuando la presidenta del organismo, Elke König, concedió una entrevista a Bloomberg el 23 de mayo de 2017 y en la cual sus palabras pudieron alentar la salida de depósitos de la entidad. De la misma forma, el panel de recursos ha negado el acceso a una posible carta enviada por el Santander a la JUR en los meses de abril y mayo de 2017 en relación con la adquisición de Banco Popular, así como la copia de cualquier oferta enviada por la entidad que preside Ana Botín anterior a la final que emitió el 6 de junio de 2017 en plena resolución. Sobre estos documentos, el panel de recursos concluye que o bien no existen o bien no se encuentran en posesión de la JUR, por lo que no puede concederse el acceso.