«Con la tecnología no basta, hay que estar muy cerca del cliente»

Cuando a partir del año 2000 los «smartphones» con cámaras cada vez más sofisticadas comenzaron a generalizarse, el futuro de los gigantes corporativos de la fotografía analógica se emborronó de inmediato. Las imágenes veladas de derrumbes estrepitosos se fueron sucediendo, pero la multinacional japonesa Fujifilm fue capaz de mantener el brillo con una apuesta por la diversificación que buscaba nuevas vías de negocio desde una base tecnológica sólida y conservando la película fotográfica como base. Con la salud (diagnóstico, prevención, fármacos, medicina regerativa...) como gran apuesta Fuji igual fabrica ahora impresoras que desarrolla sistemas de almacenamiento de datos, crea membranas para purificar el agua o encuentra un remedio (el Avigan) para el ébola. Un viaje de reinvención que ha llevado a la empresa a facturar más de 20.000 millones de dólares a nivel global (en España y Portugal ya supera los 100 milones de euros).

¿Qué diferenció a Fujifilm de otras compañías dedicadas al mundo de la fotografía que no supieron afrontar la explosión de la economía digital?

Conseguimos convertir una amenaza en una oportunidad. La digitalización afecta a todo el mundo, a todos los sectores, y nosotros, que teníamos nuestros pilares en producir productos fotosensibles, no éramos precisamente una excepción. Nuestra estrategia fue aprovechar la tecnología que ya disponíamos para aplicarla en otras áreas estratégicas para el futuro y conseguir así diversificar nuestro negocio.

Imagino que afrontar un proceso de reinvención así no es precisamente sencillo a nivel de organización y gestión de la plantilla…

Gestionar las plantillas y su «engagement», tener capacidad de respuesta rápida y de adaptación a los cambios tecnológicos o de tendencia en el mercado, es parte esencial del día a día de las compañías en general. Nuestra idea para afrontar el cambio es mirar un poco a largo plazo, no esperar resultados inmediatos. Esto es parte de nuestra identidad, y quizás a eso nos ayuda la resiliencia propia de la cultura japonesa. Así pudimos afrontar el reto que tuvimos hace unos años y los que seguimos teniendo cada día. Porque eso lo tenemos claro también en Fujifilm Iberia: hay que generar continuamente nuevas iniciativas para frenar las amenazas que van surgiendo en las áreas de negocio donde trabajamos.

Atendiendo al envejecimiento de la población, su apuesta por la salud y la medicina parece ganadora, pero también supuso aventurarse en un sector con enorme competencia y alejado de su negocio original.

En realidad, uno de los primeros productos que la compañía comercializó cuando se fundó en 1934 fue la placa de rayos. Ya entonces estábamos en el área de diagnóstico por imagen, pero es verdad que no es sencillo posicionarse en el «healthcare». Podemos no tener la penetración de otras compañías, pero pensamos que la calidad, el valor añadido, será lo que nos diferencie. Competimos con tecnología e innovación, pero de la máxima calidad, algo irrenunciable cuando hablamos de algo tan importante para las personas como es la sanidad.

Las adquisiciones han sido clave en su crecimiento y en la estrategia de diversificación. ¿Seguirán las compras en los próximos años?

La estrategia de la compañía es mantener un crecimiento orgánico por un lado y por otro también seguir creciendo por adquisiciones. Fujifilm seguirá comprando para mejorar la posición en el mercado. Es el camino para ser más grandes y más competitivos en el futuro y también de alguna manera para hacer la compañía más atractiva a las personas que trabajan aquí.

¿Cuáles son sus previsiones para España? ¿Por qué sectores apostarán?

Hemos crecido en Iberia a doble dígito y, a pesar de las estimaciones de frenazo económico en algunos países, las previsiones es que sigamos creciendo a un ritmo superior al 5%, «Healthcare» es un sector al que daremos gran seguimiento, pero para nosotros lo más importante es que nuestras siete áreas de negocio contribuyan al crecimiento de la compañía... También la impresión, seguimos pensando que hay mucho recorrido en la fotografía y en su impresión. Las personas quieren seguir compartiendo sus fotos, sus emociones, experiencias... y apostamos por ello con nuestras tiendas Wonder Photo Shop. Incluso hemos recuperado la fotografía instantánea con las cámaras Instax. Pero nuestro gran objetivo es que en cada área aportemos un valor que vaya más alla de la tecnología, y eso se consigue estando muy cerca del cliente. Queremos posicionarnos como una compañía que está en el mercado no solo para ofrecer productos, sino tambén como un proveedor de soluciones que va a ayudar a sus clientes. Esa es la manera de actuar que define a Fuji Iberia, y es un reto para el que hay que estar muy preparados. Para conocer qué necesita tu cliente y cuáles son sus dificultades no basta con crear una página web: necesitas un buen equipo, una plantilla que pueda responder a ese reto de convertirte en un«solution provider». Nosotros estamos preparados.