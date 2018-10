Tecnología «made in Spain» para conectar el vending al siglo XXI El dispositivo Telmarkt permite adaptar las máquinas expendedoras al Internet de las Cosas

Un dispositivo que sustituye las etiquetas plásticas de identificación ya obsoletas en las máquinas de vending por pantallas digitales y que introduce al sector en ese mundo de repleto de posibilidades que se abre con el Internet de las Cosas. Telmark sirve en bandeja la disrupción digital al sector del vending con una tecnología totalmente española dispuesta a comerse el mundo. «La Comisión Europea lo ha considerado entre los proyecto más punteros y más innovadores de toda Europa. Nos ha concedido el sello de excelencia, que solo concede al 7% de los proyectos presentados», explica Antonio Torres, CEO de Muxunav, la empresa tecnológica navarra que ha trabajado en este desarrollo, que ahora está en pleno proceso de comerialización. Un dispositivo que, además de estar fabricado con plásticos biodegradables, tiene un claro sello ecológico. «En Europa hay unos 17 millones de tiritas plásticas contaminantes que se cambian y se tiran cada año por los continuos “restyling“ de marca que hacen los productores», explica Torres. Un impacto en el medio ambiente al que se suman las emisiones en CO2 que provocan los desplazamientos de los agentes de ventas para efectuar esos cambios.

Telmarkat contribuirá a reducir esa huella de carbono al reducir las tareas de mantenimiento de las tres millones de máquinas que hay en el Viejo Continente. «Son máquinas que funcionan bien y su propietario no quiere cambiarlas. Nosotros lo que hacemos es actualizarlas, meter un pequeño ordenador dentro de esas máquinas, de tal manera que desde tu casa puedes comprobar lo que estás vendiendo, si tienes stock, si se ha roto un carril, te has quedado sin cambios... Todos los parámetros de venta los sigues al momento, en máquinas que igual tienen 20 años y que nuestro dispositivo, con un precio en torno a los 180 euros, convierte en máquinas de última generación que en el mercado costarían 17.000 euros, cifra que un hotelero nunca pagará porque no va a poder amortizar su inversión», explica el CEO de Muxunav. Telmarkt permite tener el control de la recaudación a distancia, detectar averías e incluso puede ser un elemento antivandálico, porque dispone de un sensor que consigue detectar si la máquina está abierta. Y con un solo clic, logra cambiar la etiqueta y los precios de cualquier producto.

Una tecnología patentada que puede marcar un antes y un después en el sector, y no solo en España. «Hemos llamado especialmente la atención en Alemania. Allí el mercado de la distribución de vending es muy diferente al de nuestro país. Hay operadores que tienen 30.000 o 40.000 máquinas en propiedad y nuestro producto es por eso muy atractivo para ellos», explica Torres. Además de poner una pica tecnológica española en el innovador territorio alemán, Austria, Paises Bajos y Suiza son otros mercados en el punto de mira. La revolución del vending está servida.