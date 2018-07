Los taxistas mantienen la huelga tras fracasar su reunión con Fomento El Gobierno ha ofrecido al gremio aprobar, en el Consejo de Ministros del 14 de septiembre, un real decreto para garantizar que se cumple la proporción entre VTC y taxis

Guillermo Ginés

@ggines Seguir Madrid Actualizado: 30/07/2018 18:00h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Los taxistas mantienen su pulso al Gobierno. El gremio ha decidido mantener las huelgas previstas para las próximas horas en varias ciudades españolas después de rechazar la propuesta realizada por el secretario de Estado de Infraestructuras, Vivienda y Transporte, Pedro Saura, en una reunión mantenida entre ambos este lunes.

En dicho encuentro, el Gobierno ha ofrecido transferir las competencias de la regulación de las licencias de vehículos con conductor (VTC, con las que operan Uber y Cabify) a las comunidades autónomas. Asimismo, ha propuesto a las asociaciones del taxi (Fedetaxi, Elite y Antaxi) el compromiso de aprobar, en el Consejo de Ministros del próximo 14 de septiembre, un real decreto que «garantice la proporción de 1 a 30 entre taxis y VTC».

Además, Saura, número dos de Fomento, ha asegurado que se aprobará, durante el Consejo de Ministros del próximo viernes, una declaración institucional por la que el Ejecutivo se compromete a cumplir con esa normativa hasta la última instancia.

Los taxistas ven «insuficientes» estas modificaciones normativas, aunque han reconocido que las votarán en asamblea. «Yo no voy a desconvocar nada», ha señalado tras el encuentro el portavoz de Élite Taxi, Alberto Álvarez. «Hay muy buena voluntad, pero no es suficiente para irnos satisfechos, así que no desconvocamos la huelga«, ha añadido por su parte el presidente de Antaxi, Julio Sanz.

Y es que el colectivo no solo reclamaba que se transfirieran a las regiones las competencias de las VTC, sino que además estas imitaran el modelo del área metropolitana de Barcelona. Este pasaría por imponer una segunda licencia a los conductores que operen con licencias VTC para poder desarrollar su actividad.

Los taxistas intentan frenar con esta medida el avance de estas autorizaciones. El sector denuncia que, pese a que la ley establece que debe haber una VTC por cada treinta taxis, en la actualidad a nivel nacional la proporción es de una a siete.

Los taxistas acumulan ya varias jornadas de protestas. En Madrid han cortado el Paseo de la Castellana, mientras que en Barcelona ha habido una gran acampada en la Gran Vía.