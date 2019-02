ENTREVISTA CON EL DIRECTOR GENERAL DE UBER ESPAÑA, JUAN GALIARDO «El taxi no pierde dinero, factura más que nunca» El responsable de Uber en España destaca que el decreto aprobado por la Generalitat para las VTC es «único en Europa»

Guillermo Ginés

Uber ya se marchó de Barcelona en 2014, como hizo la semana pasada. Entonces fue la Justicia la que suspendió cautelarmente sus servicios en la Ciudad Condal. La misma Justicia a la que ahora, paradójicamente, las empresas de VTC tienen previsto acudir para que la multinacional estadounidense y Cabify regresen a Barcelona. Juan Galiardo, director general de la compañía en España, advierte del «impacto en el empleo» que tendrá la norma de la Generalitat que obliga a precontratar los servicios de VTC con 15 minutos de antelación. Una medida «inédita en Europa».

¿Por qué afecta tanto a Uber la precontratación que propone la Generalitat?

Nuestro servicio debe ser inmediato, esto es lo que genera la demanda de la aplicación. Si nos imponen 15 minutos no podemos ofrecerlo. El decreto hace inviable nuestra actividad.

¿Hay opciones de que el Parlament tumbe la norma?

Esperemos que sí. Hay muchas voces críticas con el decreto, tanto de instituciones como de partidos politicos. La propia Autoridad Catalana de la Competencia que, depende de la Generalitat, ha dicho que es desproporcionado y que va en contra del ciudadano. El impacto es tremendo para la inversión, la fiscalidad y el empleo, donde se van a suprimir 3.500 puestos de trabajo. Además, condiciona la movilidad de Barcelona, que no tiene car sharing ni patinetes eléctricos y pierde a las VTC. Aún así, no hay señales para el optimismo, ni siquiera hemos estado presentes en la negociación del decreto.

¿Se están planteando ya acciones legales?

Lo desconozco, son las empresas de VTC las que liderarán la batalla legal.

¿Afecta esta medida a la expansión de Uber?

No, para nada. Nuestro compromiso permanece intacto. No descartamos nuevos lanzamientos próximamente, porque Españaque es un mercado prioritario y tiene una alta demanda. También tenemos ganas de tambien volver a Barcelona en algun momento. No podemos confirmar nada todavia, pero existe una oportunidad tremenda para las nuevas formas de movilidad.

¿Ha habido algún acercamiento con el sector del taxi en las últimas semanas?

Las asociaciones del taxi más radicales tienen una política del miedo, pero no representan al sector. Muchos taxistas de a pie quieren trabajar con nosotros. Estamos trabajando activamente para llegar a resultados.

El taxi les acusa de fomentar la precaridad laboral

Las VTC tienen un convenio laboral que establece una serie de condiciones laborales y regula estas relaciones. No hay que ir más allá, es como cualquier otro sector y se garantiza un trabajo digno

¿Se ha puesto en contacto con la empresa la Inspección de Trabajo?

No voy a comentar este aspecto. Si la Inspección se pone en contacto con nosotros les atenderemos. Trabajamos de mano de las autoridades para trabajar en el marco legal como cualquier otro sector.

¿Creen que el Ministerio de Fomento intervendrá en el conflicto para frenar nuevas huelgas?

Fomento delegó las competencias a las comunidades autónomas, pero el debate competencial no nos parece lo más importante. Hemos estado en conversaciones con Fomento para la implementacion del registro electronico, que es lo que nos hemos puesto todos de acuerdo, para no robarle al taxi su monopolio de mano alzada y evitar a toda costa la captacion ilegal. Nosotros ya estamos tomando medidas. Cuando se detecta que hay captación el conductor implicado pierde acceso a nuestra plataforma.

¿Qué solución propone Uber al conflicto?

Hay que ir hacia una convergencia regulatoria liberalizando más el taxi. No tendría mucho sentido restringir la actividad de las VTC, imponiendo libranzas y horarios, como está proponiendo la Comunidad de Madrid. Lo que hay que intentar es que el taxi sea más flexible para que no sienta que existe una competencia desleal. La Comunidad de Madrid ya habló en el pasado de ofrecer un precio cerrado en la precontratación del taxi.

PP y Ciudadanos proponen crear un fondo de compensación para el taxi.

No estamos cerrados a ayuda al gremio a mejorar pero hay que tener en cuenta que normalmente estos fondos se ofrecen para compensar la liberalización del sector y la caída del precio del servicio que suele implicar. Hay que tener cuidado en cómo usamos este fondo, porque el fondo no tiene pérdidas y antes de la huelga estaba ganando más que nunca. Si estas ayudas se orientan hacia la mejora de la movilidad y la modernizacion por supuesto que lo apoyamos.