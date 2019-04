Susto para Merkel: economistas alemanes prevén el menor crecimiento en 7 años y otras cuatro noticias

1.Los institutos alemanes confirman la peor caída de los últimos siete años. El Informe de Primavera de los Institutos Económicos alemanes, que no ha hecho sino añadir pesimismo a la situación, con una previsión de crecimiento para este año de solamente el 0,8% del PIB. Los expertos apuntan que el enfriamiento no solo ha afectado a la industria automotriz, sino al todo el conjunto del sector manufacturero, algo que en parte puede atribuirse a los riesgos relacionados con la imposición de aranceles pero también, advierten, a que Alemania no se está subiendo a tiempo al tren de la digitalización y de la inteligencia artificial.

2. Las casillas que tienes que revisar para que Hacienda te devuelva dinero en la declaración de la Renta. Para que la declaración de la Renta de este año salga a devolver o para pagar menos a Hacienda, conviene revisar bien las casillas relacionadas con el cambio en las situaciones personales, las rentas exentas o las deducciones estatales y autonómicas, entre otras.

3. Los asesores fiscales, atemorizados por las denuncias provocadas por la «sentencia Messi». La sentencia por el caso Messi, en la que el Tribunal Supremo dictaminó que el jugador barcelonista era culpable de cometer tres delitos fiscales por defraudar 41 millones de euros, ha provocado una oleada de denuncias contra los asesores fiscales. Así lo señala el presidente de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), José Ignacio Alemany, quien recuerda que, pese a que la sentencia contra el astro argentino no condenaba a los asesores al haber llegado a un acuerdo la Agencia Tributaria con ellos, el Tribunal Supremo incluyó que deberían haber sido condenados en el dictamen.

4.La defensa de Carlos Ghosn afirma que recurrirán «con firmeza» su cuarta detención por nuevos cargos. La defensa legal del expresidente de Nissan Motor y Renault Carlos Ghosn ha anunciado que «recurrirá con firmeza» ante su nuevo arresto por cargos adicionales, con el objetivo de volver a lograr su liberación «lo antes posible». El exejecutivo fue detenido a primera hora de este jueves y trasladado al correccional del barrio de Kosuge donde ya pasó más de tres meses detenido.

5. Scalpers gana a Adidas: sus zapatillas blancas de tenis no son una imitación de las míticas «Stan Smith». A veces el pez pequeño se come al grande, incluso en los tribunales. Es lo que ha hecho la marca española Scalpers (ropa, calzado...) frente a la multinacional alemana Adidas en la batalla legal iniciada tras la demanda por imitación interpuesta por el gigante teutón. Adidas acusaba a la española de copiar sus míticas zapatillas «Stan Smith».