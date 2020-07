Doble varapalo para los desempleados durante la pandemia: sin ingresos y con más comisiones Los colectivos más vulnerables, como aquellos que todavía no han cobrado los pagos del ERTE, son los penalizados por estos recargos de mantenimiento, según avisan desde HelpMyCash

Doble varapalo para los trabajadores que están sufriendo los envites de la crisis económica derivada de la pandemia: sin nómina y con más comisiones bancarias. De este modo, los colectivos más vulnerables, como los que conforman los ciudadanos que se han quedado sin ingresos por la pandemia o que todavía no han cobrado los pagos del ERTE o la prestación de desempleo por los retrasos del SEPE, son los más afectados por estos recargos en las cuentas bancarias, tal y como denuncian en el portal HelpMyCash. A esto se une que varias entidades están aplicando además la subida de comisiones de mantenimiento anunciada en 2019, en base a la información que han trasladado algunos usuarios a los expertos del portal bancario.

Sin embargo, ante esta situación, y de forma temporal, algunos bancos sí han decidido retrasar el aumento en el cobro de comisiones hasta octubre, como es el caso, de Caixabank, y otras, como Bankinter y Bankia han flexibilizado las condiciones para los más afectados por en impacto en la economía del Covid-19.

«No todas las entidades aceptan la prestación por desempleo para evadir comisiones. En algunos bancos, es imprescindible ingresar una nómina o una pensión para que la cuenta bancaria no genere costes. Por otro lado, dados los retrasos de los pagos de la prestación de los afectados por los ERTE, muchos clientes no han ingresado dinero en sus cuentas durante varios meses, por lo que el banco, al no cumplir las condiciones de vinculación de la cuenta, decide aplicar los gastos pertinentes», explica la experta en banca de HelpMyCash.com, Jessica Llavero.

Por otro lado, a comienzos de año y antes de que estallara la pandemia en España, la mayoría de bancos aplicaron un endurecimiento de los requisitos que debían cumplir los usuarios para la exención de comisiones o por aumentar de forma directa los importes por mantenimiento ya establecidos. Los bancos fueron avisando a los clientes en 2019, ya que la ley exige que la comunicación se haga con dos meses de antelación, pero a a algunos consumidores que no revisaron las comunicaciones de la entidad, este incremento - que se cobra de forma trimestral en algunos casos- les ha pillado desprevenidos, según las fuentes consultadas. En esta línea, Banco Santander anunció a finales del año pasado que cobraría a los clientes por sus cuentas 1,2,3 y que cargaría nueve euros mensuales por la cuenta Día a Día. Además, BBVA ha incrementado las comisiones de mantenimiento de 60 a 100 euros al año, excepto cuando se realice un ingreso periódico mensual de al menos 600 euros o se tengan cinco recibos domiciliados. Por su parte, Sabadell y Bankia también tenían planificado cambiar su sistema de exención de recargos para vincular más a los clientes antes de que el Covid-19 cambiara drásticamente el panorama laboral.

Sin embargo, desde la asociación de consumidores OCU señalan que no han recibido -de momento- reclamaciones en este sentido. «Muchas entidades establecen requisitos de vinculación, como la nómina, y puede que haya gente que se quede en el paro y que eso suponga que le cambien las condiciones. Pero, nuestra sensación es que las entidades han pospuesto las subidas y no lo están aplicando», explica el portavoz de la OCU, Enrique García.

Si se diera esta situación, desde HelpMyCash recomiendan intentar negociar con el banco para dejar de pagar comisiones, pero, si esta estrategia no funciona, siempre queda traspasar la cuenta a otra entidad. De hecho, los expertos del portal recalcan que para los clientes que no cuenten con ingresos altos o simplemente no tengan la posibilidad de dar entrada dinero de forma recurrente, también hay opciones gratuitas que no exigen domiciliar nóminas, pensiones o prestaciones. «Igualmente, cambiar de banco por tu cuenta es, en general, sencillo: solo hace falta abrir una cuenta nueva, trasladar los recibos (algunos bancos se encargan ellos de cambiarlos si se lo solicitamos), informar a nuestra compañía del nuevo número de cuenta para que ingrese la nómina y cerrar la anterior. Antes de cerrarla, tendremos que verificar que no hay gastos pendientes ni recibos de tarjetas por pagar», remarca Llavero.

«Si alguien se ve afectado por esta circunstancia debido a que a futuro lo empiecen a aplicar las entidades, nosotros recomendamos que busquen cuentan gratuitas en las que no sea necesario ese requisito de domiciliación, son sobre todo, cuentas de bancos online», añade el portavoz de la OCU.

Obligados a abrir una cuenta

A la aplicación de comisiones por sorpresa se ha unido otra práctica denunciada por las asociaciones de defensa de los clientes bancarios. Así, la presidenta de Asufin (Asociación de Usuarios Financieros), Patricia Suárez, explica que a algunos ciudadanos se les ha instado a abrir cuentas para acceder a los préstamos para pagar el alquiler durante el estado de alarma. «Algunas entidades han obligado a los solicitantes a abrir una cuenta como requisito para recibir la ayuda del ICO. Para más inri, hay gente que se ha abierto la cuenta y que después se ha quedado sin el préstamo», indica Suárez.

Asimismo, organizaciones de consumidores como Facua han revelado que determinadas entidades de crédito han impuesto la contratación de seguros a los usuarios que soliciten a los bancos las ayudas de financiación para abonar el arrendamiento. Desde la asociación de consumidores aseguran que algunos bancos han exigido la contratación de un seguro de vida como condición para conceder esta ayuda aprobada por el Gobierno.