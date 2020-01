ENTREVISTA «La subida del salario mínimo dará la puntilla al sector agrario» Pedro Barato, presidente de Asaja, advierte de que con el nuevo SMI, se perderán los cultivos que son más rentables y genera mayor empleo

Tras más de 25 años al frente de Asaja (Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores), Pedro Barato tiene una visión muy completa del sector agrario español, que estos días vuelve a ocupar los titulares. Una coyuntura que no duda en denominar de «tormenta perfecta»: nueva alza del salario mínimo interprofesional (SMI), precios en origen bajos, Bréxit, conflicto comercial con Estados Unidos o críticas de colectivos ecologistas y animalistas. Contundente, Barato, cree que la última subida del SMI «dará la puntilla al sector agrario», especialmente a los cultivos más dinámicos como los hortofrutícolas. Sobre esta compleja realidad conversamos en la sede madrileña de Asaja, mientras en Jaén cientos de agricultores intentan hacer oír su voz:

-Las principales organizaciones agrarias, entre ellas Asaja, alertan de que el campo español está al límite y covocado movilizaciones, ¿con qué objetivo?

- Vamos a terminar todo este periplo de manifestaciones por todo el territorio nacional. Por ejemplo, hoy estaremos también en Ávila, luego en Andalucía o entre el 10 y 15 de febrero en Castilla- La Mancha. Ahora, si el Gobierno no lo impide, esto culminará en Madrid. ¡En sus manos está!

-¿Qué tipo de interlocución están teniendo con el Gobierno?

- En el Ministerio de Agricultura hay reuniones habituales, pero sin soluciones a corto y medio plazo. Por otro lado, tenemos la situación del nuevo Ministerio de Trabajo y de la nueva vicepresidencia del Gobierno de Transición Ecológica, donde no se está contando para nada con el sector agrario español. Es más, lo que estamos recibiendo son ataques, ya sea por el tema animal o el intento de quitar al Ministerio de Agricultura las competencias sobre desarrollo rural. Luego esta la situación del salario mínimo interprofesional, que desde el 2018 hasta hoy, se ha incrementado en torno a un 43% cuando la renta agraria cayó casi un 9% el año pasado. Luego el empleo, en el sector agrario, está teniendo unos malos datos por unas políticas tan nefastas como las que se están llevando a cabo.

-Entonces, ¿no ayudan políticas como el último alza del Salario Mínimo Interprofesional (SMI

- ¡No! Lo que va a hacer es perjudicar mucho más… Los sectores más dinámicos de la economía agraria española, sean los cultivos permanentes como el olivar o los de frutos y hortalizas que generan miles puestos de trabajo, la subida del SMI lo que viene es a darles la puntilla. ¿Y qué es lo que está ocurriendo? Lo que sucede es que, por un lado, se están abandonando esos cultivos y, por otro, se está cambiando hacia otros con menos mano de obra y, quizás, menor rentabilidad o prácticamente nula.

Por otro lado, le estamos diciendo al Ministerio de Agricultura, que si han tenido la valentía de hacer un decreto ley para elevar el SMI; hay que tenerla también para aprobar un decreto ley por el que no se pueda vender un producto por debajo de los costes de producción. Hay muchas formas de hacerlo, una de ellas, es desenmascarar lo que es la cadena de valor de los productos. Desde luego hay sectores que están abandonados de la mano de Dios, que tienen precios de hace 30 años cuando lo que necesitamos para producir está a precios de hoy en día.

Una parte del Gobierno viene atacando sistemáticamente la figura del agricultor, que lo que quiere es seguir viviendo dignamente.

-¿Le parece lógica la preocupación del presidente extremeño, por la subida del Salario Mínimo?

- Me parece muy lógica, porque un presidente autonómico como Guillermo Fernández Vara debe conocer mejor que nadie la realidad de su comunidad autónoma, y lo que ha hecho es describirla. Lo que dice es que con la última subida del SMI se ha dado la puntilla a determinados sectores, muy dinámicos como el de frutas y hortalizas, fundamentalmente. Por lo tanto, Fernández Vara ha puesto el dedo en la llaga y lo que se tiene que hacer es lo que ha pedido: abran la mesa de diálogo y pongamos encima la realidad del sector.

-Por sus palabras intuyo que, en la foto de la firma del acuerdo sobre el SMI, usted echa de menos algo...

- Hay que describir la situación: Se prefiere un salario mínimo por decreto ley de 1.000 euros o una negociación, y que se quede en 950 euros. El presidente de la CEOE lo dijo bien claro: hay sectores que no podían asumir este incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI). Por ejemplo, el sector agrario, parte de los autónomos y todos los salarios de las personas que están a cargo de dependientes o las empleadas del hogar, máxime cuando hay personas que necesitan ser atendidas y cuya pensión esta por debajo del SMI. ¿Cómo se va a pagar esa señora sus cuidados? Por lo tanto, creo que esto es fruto del gran desconocimiento y la gran verborrea, que tienen consecuencias económicas para nuestro país. Con la consecuencia de que el sector agrario, cuando para o cambia la actividad, no echa a andar al día siguiente.

Aranceles y la nueva PAC

-Dentro de esta «tormenta perfecta» productos como el aceite o el vino están sometidos a aranceles del 25% por parte de EE.UU, ¿cómo está afectando al campo español?

- Por mucho que nos escudemos en la Unión Europea (UE), desde mi punto de vista, el Gobiern español se tiene que aclarar: es Estados Unidos amigo o enemigo. Si no sabemos la relación que hay, ni qué se dice y, además, algunos gestos son contra este país: ¿qué vas a esperar? Creo que es una situación que hay que abordar país con país, si nos escudamos en la UE, al final solo unos salvarán los muebles como Italia o Francia. También hay que decir que nada tiene que ver la situación aeronáutica con la agroalimentaria.

-¿Creen que se está cumpliendo la Ley de la Cadena Alimentaria? ¿Sigue siendo un instrumento útil?

- Aquí es donde esta la madre del cordero. Por ejemplo, el precio percibido en algunos productos hortícolas: una berenjena está a 42 céntimos por Kilo y el consumidor está pagando casi dos euros; el calabacín está a 56 céntimos por kilo para el productor, y el consumidor esta pagando 1,35 euros el kilo o, en el caso del brócoli, el consumidor paga nueve veces más -4,22 euros/kg- cuando el agricultor recibe solo 45 céntimos por kilo. Si a esta política de precios le sumamos el nuevo Salario Mínimo Interprofesional, el Brexit o los aranceles de EE.UU es la tormenta perfecta para este sector. Si no se adoptan las medidas adecuadas tendrá unas consecuencias muy negativas.

-También estamos en plena negociación de la nueva Política Agraria Común (PAC), ¿en qué situación están las conversaciones?

- Lo que tienen que hacer el Gobierno español es no permitir que se rebaje el presupuesto ni un euro. Es más, creo que lo que habría que incrementar algunas partidas. Tampoco nadie nos ha dicho cómo va a ser el Bréxit: no olvidemos que la balanza comercial con el Reino Unido es de 4.000 millones de euros, y que solo el sector agroalimentario representa 2.600 millones. De hacerlo de una forma u otra, puede tener unas consecuencias más negativas o no: la clave es que no le vuelvan a pedir el pasaporte a nuestros productos en Reino Unido.

-Asaja y otras organizaciones agrarias han sido muy críticas con los últimos tratados de libre comercio firmados por la UE, ¿qué les preocupa?

- Cuando hay un acuerdo de libre comercio, el sector agrario siempre es moneda de cambio. Al final, siempre nos tienen pillados de alguna forma u otra. Todo este tipo de cosas hay que ponerlas encima de la mesa de la negociación de la UE y tampoco olvidemos, que somos un país del sur de Europa con problemas de todo tipo: nos inundamos, nos secamos y eso hay que ponerlo en valor. Eso es lo que creo que el ministro Planas, que sabe y tiene experiencia, debe hacer.